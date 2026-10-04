Cleitinho é eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno

Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O resultado foi confirmado durante a apuração dos votos em todo o Estado.

Em Araxá, o candidato teve 35.207 votos, o equivalente a 62,05% dos votos válidos para governador.

A votação no município acompanhou o resultado estadual, com Cleitinho como candidato mais votado na disputa pelo governo de Minas.

O resultado oficial das eleições é divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disponibiliza a totalização por Estado e município.