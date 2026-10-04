Flávio Bolsonaro vence em Araxá e disputa segundo turno com Lula

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Araxá no primeiro turno das eleições de 2026. Com a totalização das 248 seções eleitorais do município, ele recebeu 31.626 votos, correspondentes a 52,82% dos votos válidos.

Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 21.347 votos (35,65%). Com o resultado nacional, os dois candidatos avançam para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro. A disputa será definida entre os dois mais votados, já que nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Em Araxá, a diferença entre Flávio e Lula foi de 10.279 votos, ou 17,17 pontos percentuais.

Flávio supera 50% dos votos válidos em Araxá

O desempenho do candidato do PL no município ficou acima da marca de metade dos votos válidos. Na sequência, Zema (Novo) recebeu 2.797 votos (4,67%), enquanto Escritor Augusto Cury (Avante) teve 1.681 votos (2,81%).

Confira a votação dos principais candidatos em Araxá:

Flávio Bolsonaro (PL): 31.626 votos, 52,82%

31.626 votos, 52,82% Lula (PT): 21.347 votos, 35,65%

21.347 votos, 35,65% Zema (Novo): 2.797 votos, 4,67%

2.797 votos, 4,67% Escritor Augusto Cury (Avante): 1.681 votos, 2,81%

1.681 votos, 2,81% Renan Santos (Missão): 1.170 votos, 1,95%

1.170 votos, 1,95% Ronaldo Caiado (PSD): 1.165 votos, 1,95%

Participação dos eleitores

Araxá teve 63.006 eleitores presentes nas urnas, diante de um eleitorado apto de 81.839 pessoas. Foram 248 seções totalizadas, correspondentes a 100% das seções do município.

A votação local foi concluída com 59.879 votos válidos, além de 1.325 votos em branco e 1.802 votos nulos.

Segundo turno

A segunda etapa da eleição presidencial será realizada em 25 de outubro. Flávio Bolsonaro e Lula voltarão a disputar os votos dos eleitores em uma nova votação. Segundo o TSE, no segundo turno são considerados apenas os votos válidos, e será eleito o candidato que obtiver a maioria desses votos.