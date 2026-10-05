Reviravolta nas últimas urnas tira cadeira de Bosco por apenas 200 votos

Uma reviravolta nas últimas urnas mudou o resultado da eleição para deputado estadual em Minas Gerais e tirou de Bosco (PSD) a cadeira que, durante boa parte da apuração, era atribuída ao parlamentar. Bosco terminou a disputa com 72.056 votos, enquanto Tito Torres, também do PSD, chegou a 72.256 votos. A diferença entre os dois foi de apenas 200 votos, justamente na disputa pela última cadeira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os números finais aparecem na apuração consolidada disponível para o pleito.

A definição da vaga ocorreu somente no início da madrugada desta segunda-feira (5), quando a totalização dos votos foi concluída. Durante a noite de domingo (4), a posição de Bosco sofreu alterações conforme os boletins de urna eram transmitidos e processados.

O Tribunal Superior Eleitoral explica que a totalização reúne os resultados apurados individualmente pelas urnas e que os números são atualizados à medida que os boletins são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

Bosco chegou a aparecer entre os eleitos

Durante boa parte da apuração, Bosco aparecia entre os candidatos eleitos. Uma atualização publicada às 22h32, por exemplo, chegou a apresentar o parlamentar na relação de eleitos, com 72.056 votos. O cenário, entretanto, mudou com a chegada dos últimos boletins.

A disputa pela última cadeira terminou com Tito Torres à frente por apenas 200 votos, resultado que retirou Bosco da composição da próxima legislatura. A diferença é particularmente estreita diante do total de votos dos dois candidatos:

Candidato Partido Votos Tito Torres PSD 55240 72.256 Bosco PSD 55200 72.056 Diferença 200 votos

Uma noite de mudanças no resultado

A eleição para deputado estadual utiliza o sistema proporcional. Portanto, a definição das cadeiras não depende exclusivamente da votação individual de cada candidato. A distribuição considera também os votos obtidos pelos partidos e federações.

Isso explica por que a composição das cadeiras permaneceu em disputa até os últimos boletins. No caso de Bosco, a diferença final para Tito Torres foi de apenas 200 votos. O resultado só pôde ser considerado definido após a conclusão da totalização, já na madrugada do dia 5.

A situação também explica a divergência entre os acompanhamentos publicados durante a noite. Enquanto os dados ainda estavam sendo processados, Bosco chegou a ser apresentado como eleito por plataformas de acompanhamento da apuração. Posteriormente, com a atualização dos resultados, deixou de figurar entre os 77 deputados estaduais eleitos.

Mais de 72 mil votos

Mesmo fora da próxima legislatura, Bosco encerrou a eleição com 72.056 votos em Minas Gerais. O número o colocou entre os candidatos mais votados da disputa. Entretanto, a votação não foi suficiente para garantir uma das cadeiras destinadas ao PSD na Assembleia. A diferença para Tito Torres foi de apenas 0,28% da votação de Bosco, equivalente a 200 votos.

Araxá deu 24.526 votos a Bosco

Em Araxá, cidade onde Bosco nasceu e construiu sua trajetória política, o deputado recebeu 24.526 votos, segundo os dados informados na apuração local.

O resultado que definiu a vaga

Tito Torres (PSD 55240): 72.256 votos

Bosco (PSD 55200): 72.056 votos

Diferença: 200 votos

A reviravolta ocorreu justamente na reta final da apuração. Bosco passou boa parte da noite dentro da faixa de eleitos, mas os últimos boletins alteraram a composição das cadeiras. A totalização concluída no início da madrugada desta segunda-feira (5) confirmou a diferença de 200 votos que definiu a última vaga.