Araxá valoriza a cultura popular com o Encontro de Folia de Reis da Capela Mártir Filomena

A Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto, é parceira de mais uma importante manifestação da cultura popular e religiosa da nossa cidade: o tradicional Encontro de Folia de Reis da Associação da Capela Mártir Filomena, que acontece a partir desta quarta-feira (30) a domingo (4).

Reconhecido oficialmente pelo Estado de Minas Gerais como manifestação de relevância cultural, o encontro reúne mais de 15 grupos de folia de Reis da região, fortalecendo o patrimônio imaterial de Araxá e fomentando o turismo religioso e cultural.

A programação contempla shows com artistas locais, promovendo também os talentos musicais da cidade. No domingo, o evento contará com o tradicional Almoço de Santos Reis e café da manhã gratuito, reforçando o espírito comunitário e de acolhimento da celebração.

Segundo João Donizete, presidente da Associação da Capela Mártir Filomena, a festa é um marco para a preservação da tradição e da fé, além de um espaço de integração entre os grupos e a comunidade. “O apoio da Prefeitura de Araxá é fundamental para a organização desse evento, consequentemente, a valorização das tradições populares que resgatam a identidade e a história do nosso povo.

Serviço

Evento: Encontro de Folia de Reis da Capela Mártir Filomena

Data: De quarta a domingo

Local: Associação da Capela Mártir Filomena

Atividades:

• Shows com artistas locais (quarta a domingo)

• Café da manhã gratuito (domingo)

• Almoço de Santos Reis (domingo)