Ateliê de Tecelagem está com 40 vagas abertas para os cursos de Bordado em Ponto Cruz e Crochê e Tricô

O Ateliê de Tecelagem “Hermantina Drummond” está com 40 vagas abertas para os cursos básicos de Bordado em Ponto Cruz e de Crochê e Tricô. São 20 vagas para cada modalidade. Com carga horária de 30 horas, os cursos são gratuitos e serão ministrados às terças-feiras, das 14h às 16h, a partir do dia 12 de março.

Para participar é necessário o(a) candidato(a) ter a partir de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até o dia 11 de março. Menores devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Os cursos de Crochê e Tricô serão oferecidos juntos, mas o aluno poderá escolher em qual técnica deseja se aperfeiçoar. A coordenadora Adelina Menezes reforça que as vagas são limitadas e a iniciativa é voltada para pessoas iniciantes.

“Durante as aulas, os alunos terão oportunidade de trocarem experiências, além de terem a possibilidade de aprender um trabalho que possa oportunizar uma fonte de renda. Cada participante deverá portar o próprio material”, destaca.

Lista de materiais Crochê

– Barbante nº 6 na cor de preferência;

– 1 novelo de linha fio 4/2 – 100% algodão mercerizado, na cor de preferência;

– 1 agulha para crochê nº 3,5 mm;

– 1 agulha para crochê nº 1,75 mm;

– 1 agulha de mão para tapeçaria;

– 1 tesoura para acabamento.

Lista de materiais Tricô

– Lã fio 3/6 – 100% acrílico, na cor de preferência;

– 1 unidade de agulha para tricô n°6;

– 1 unidade de agulha para tricô nº 5;

– 1 unidade de agulha de mão para tapeçaria;

– 1 tesoura para acabamento.

Lista de materiais Bordado em Ponto Cruz

– 1 Linha para bordado (meadas), com no mínimo três cores diferentes;

– 1 Tecido talagarça (no mínimo 30 cm);

– Agulhas n° 22, 24 e 26 (com ou sem ponta);

– 1 tesoura para acabamento.