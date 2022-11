Bairro Jardim Dona Adélia 2 recebe plantio de 500 mudas nativas com participação de estudantes

Educação e Consciência Ambiental. O bairro Jardim Dona Adélia 2 recebeu plantio de mais de 500 mudas nativas com a participação de alunos da Escola Municipal Pio XII. A ação foi executada na sexta-feira (25) pela parceria do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e as Secretarias Municipais de Educação e de Ação Social, por meio do projeto Casa do Pequeno Jardineiro.

Entre as espécies plantadas estão as frutíferas a amora, acerola, manga, abacate e graviola, e entre as típicas do Cerrado estão flamboyant-mirim, ipês branco e amarelo, quaresmeira e barriguda.

Uma das atribuições do IPDSA é desenvolver projetos de arborização urbana. Tendo em vista o número de cortes que precisam ser realizados ao longo dos anos por motivos de construções, riscos de queda ou espécies que não são propícias para a arborização urbana, o instituto realiza o plantio anualmente em compensação às espécies suprimidas.

“Dentre os vários benefícios que as árvores podem trazer para a paisagem urbana, podemos citar a proteção contra ação dos ventos, diminuição das temperaturas, abrigo para pássaros, filtragem do ar, diminuição da poluição sonora, além da melhora da saúde física e mental dos moradores”, afirma o superintendente do IPDSA, Vinícius Martins.

De acordo com a chefe da Divisão de Meio Ambiente do IPDSA, Roberta Neves Reis de Menezes, a união entre Educação e Meio Ambiente traz resultados extremamente positivos para a comunidade.

“Consideramos a parceria com a Secretaria de Educação de suma importância, pois acreditamos que o envolvimento das crianças é o ponto de partida para uma relação amistosa entre esses futuros adultos e o meio ambiente. A Escola Pio XII foi convidada por ser a escola pública mais próxima da área verde. Portanto, as crianças poderão acompanhar o crescimento das árvores que um dia plantaram”, conta.

As mudas são desenvolvidas na Casa do Pequeno Jardineiro, um projeto social de transferência de renda para as famílias que apresentam vulnerabilidade social, sem vínculo empregatício, tendo como objetivos promoção social, geração de autonomia, educação ambiental e resgate de valores e princípios, visto que as atividades ministradas são de cunho ambiental, pedagógico e social. O projeto atende, atualmente, adolescentes de 14 a 17 anos, com instruções de educação ambiental, cidadania e jardinagem.