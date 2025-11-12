Biblioteca Pública Municipal recebe novos livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD+)

A Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa recebeu o primeiro lote de doações do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD+), iniciativa do Governo Federal que, além das escolas públicas, passou a contemplar também bibliotecas públicas e comunitárias em todo o país.

O programa tem como objetivo fortalecer o acesso à leitura e à cultura, especialmente entre o público infantil, ampliando a oferta de obras literárias de autores brasileiros e estrangeiros renomados.

Nesta primeira etapa, a biblioteca recebeu 100 livros infantis, distribuídos em dois lotes. Entre os títulos mais conhecidos estão “Canção da Tarde no Campo”, de Cecília Meireles, “Boneco Maluco e Outros Poemas”, de Elias José, “Pulga Atrás da Orelha”, de Ana Elisa Ribeiro, e “Nana”, de Roseana Murray, obras que fazem parte de coleções literárias amplamente reconhecidas no país.

A previsão é de que cerca de 500 títulos sejam incorporados ao acervo até o fim da distribuição. Atualmente, os livros estão sendo processados no sistema de informação da biblioteca e preparados para o empréstimo. Até o início de dezembro, as obras serão colocadas em exposição para circulação, e a Biblioteca fará a divulgação nas redes sociais, com fotos e listas dos títulos, para que a comunidade conheça o novo acervo.

Segundo Maria Clara Fonseca, diretora da Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa, a iniciativa representa um avanço importante na valorização das bibliotecas públicas, no estímulo à leitura e formação de novos leitores.

“É importante que uma cidade tenha oportunidades de ampliar sua rede de leitores. O PNLD+ representa justamente essa possibilidade, ao permitir que as bibliotecas alcancem novos públicos e fortaleçam o gosto pela leitura entre as crianças. Essa doação aproxima as famílias, os educadores e a comunidade da biblioteca pública”, destaca Maria Clara

Quem desejar consultar o acervo disponível para empréstimo, via internet, deve acessar o site da Prefeitura de Araxá e clicar na aba ‘Biblioteca Municipal’. Para outras informações, o atendimento também é realizado pelo WhatsApp (34) 3691-7146.