Senado vota transformação do Cefet em Universidade Tecnológica e mudança pode ampliar cursos, investimentos e oportunidades em Araxá

A unidade do Cefet em Araxá pode viver um novo momento com a votação, nesta terça-feira (9), no Senado Federal, do Projeto de Lei 5.102/2023, que transforma os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet-MG e Cefet-RJ) em Universidades Tecnológicas Federais. A proposta representa um avanço estrutural que pode ampliar a oferta de cursos, fortalecer a pesquisa e atrair mais investimentos para o município.

A mudança reconhece que os Cefets já atuam, na prática, como instituições de ensino superior completas, com cursos técnicos, graduação, mestrado e doutorado, além de forte atuação em inovação e desenvolvimento tecnológico. Em Minas Gerais, o CEFET-MG está presente em nove cidades, incluindo Araxá, e soma quase 15 mil alunos matriculados, com mais de 4,5 mil vagas ofertadas anualmente.

Com a transformação em universidade tecnológica, a instituição passa a ter autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, o que permite maior flexibilidade para criação de cursos, expansão de vagas, fortalecimento de parcerias e captação de recursos. Na prática, isso pode significar mais oportunidades para estudantes de Araxá e região, além de maior integração com o setor produtivo local.

O projeto já foi aprovado em diversas comissões da Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável no Senado, sendo considerado um reconhecimento à trajetória e à qualidade do ensino ofertado pelos Cefets. Segundo o relator da matéria, a proposta fortalece a educação tecnológica e amplia a capacidade de formação de profissionais qualificados, além de impulsionar o desenvolvimento científico e regional.

Caso seja aprovado no plenário do Senado, o texto segue para sanção do Presidente da República. Com isso, Minas Gerais passará a contar com uma Universidade Tecnológica Federal, ao lado do Paraná, que já possui a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Mesmo com a mudança, a gratuidade do ensino será mantida. A nova estrutura prevê reitoria, conselho universitário e organização semelhante às demais universidades federais, garantindo maior capacidade de planejamento e expansão.

Somados, o Cefet-MG e o Cefet-RJ ofertam mais de nove mil vagas por ano e atendem mais de 34 mil estudantes. Em Araxá, a transformação pode representar não apenas crescimento acadêmico, mas também impacto direto na economia local, com geração de conhecimento, inovação e formação de mão de obra qualificada para o mercado.