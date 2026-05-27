Professores da rede municipal participam de formação sobre leitura e ludicidade

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou o terceiro encontro do LEEI (Leitura e Escrita na Educação Infantil), reunindo cerca de 175 professores em mais uma etapa da formação continuada voltada ao fortalecimento das práticas pedagógicas na educação infantil. A iniciativa, promovida pelo Governo Federal e viabilizada pelo Ministério da Educação (MEC), aconteceu no último sábado (23), na Escola Municipal Delfim Moreira.

Durante o encontro, foram trabalhados temas essenciais para o desenvolvimento das crianças, como brincadeira, ludicidade e literatura para bebês. Entre as atividades desenvolvidas, destacaram-se cantigas de roda, histórias com gestos e brincadeiras cantadas, reforçando a importância da aprendizagem por meio de experiências significativas e interativas.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Fabíola Melo, a formação tem fortalecido o trabalho desenvolvido pelos professores da educação infantil, ampliando estratégias metodológicas e tornando as aulas mais lúdicas, dinâmicas e alinhadas às necessidades das crianças.

“Os encontros têm proporcionado momentos importantes de troca de experiências e reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem. Isso contribui diretamente para o fortalecimento das práticas de leitura e escrita, além de trazer mais segurança e intencionalidade para o trabalho realizado em sala de aula”, destaca Fabíola.

A formação também trabalha a compreensão da leitura e da escrita como práticas sociais, aproximando o aprendizado da realidade das crianças. O acompanhamento pedagógico e as vivências compartilhadas ao longo dos encontros têm favorecido reflexões importantes e contribuído para intervenções mais assertivas no processo de ensino e aprendizagem.