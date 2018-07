Cadastro de Cultura começa a ser realizado pela Fundação Cultural Calmon Barreto

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) cria o primeiro Cadastro de Cultura de Araxá com o objetivo de fortalecer a atuação de entidades e agentes do setor. O documento pode ser feito on-line no site do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Araxá – www.midix.net/cmpc – ou na sede da FCCB, através do preenchimento de um formulário, desde que comprove a sua atuação na área cultural da cidade. Os araxaenses que atuam no setor, mas moram em outras cidades, estados ou países também podem se cadastrar.

A criação do cadastro facilitará a pesquisa, a busca por informações culturais, a contratação e divulgação de artistas, além de servir de subsídio para futuras políticas na área. O cadastro das entidades e dos agentes culturais de Araxá pode ser feito por categoria (artistas, produtores, promotores, espaços) e gêneros (artes visuais, artes cênicas, música, literatura, dança, audiovisual, patrimônio, identidade e diversidade, cultura afrobrasileira, cultura popular).

Podem se cadastrar pessoas jurídicas legalmente registradas, localizadas e atuantes na área cultural da cidade há pelo menos um ano. Espaços culturais como: teatros, salas de cinema, anfiteatros, centros culturais, casas de leitura e escrita, bibliotecas, escolas e galerias de arte, locais de interesse turístico, pontos de exposição e comercialização de produtos e bens culturais, também podem ser inscritos.

O cadastro vai organizar e disponibilizar informações sobre o setor na cidade. O cadastrado terá o reconhecimento de sua atuação na área cultural, com maior visibilidade, potencializando a divulgação do seu talento. Para que o documento tenha validade, é preciso que o inscrito apresente no prazo de 30 dias, cópias de vários documentos. Mais informações sobre o Cadastro de Cultura, pelo telefone (34) 3612-1627.