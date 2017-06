Câmara comemora Dia Mundial do Meio Ambiente com plantio de árvores

Alunos de quatro escolas municipais plantaram mudas nos jardins da Casa Legislativa.

À tarde de segunda-feira (05) foi de conscientização e preservação da natureza na Câmara Municipal de Araxá. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, foi organizado pela Escola do Legislativo, um momento especial para plantio de árvores e lançamento da campanha interna denominada “Cidadania e Meio Ambiente”.

Alunos das Escolas Municipais Professor Nelson Gomes, Lucas Teixeira, Auxiliadora Paiva e Leonilda Montandon (Caic), visitaram a Câmara e realizaram o plantio de árvores. Cada Escola representou um Setor da cidade. Estavam presentes na solenidade os Vereadores, a Secretária de Educação, Gessy Glória Lemos, o Comandante do 37ª Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Fernando Marcos dos Reis, o Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá, Edson Justino Barbosa, o Reitor do Uniaraxá, Oscar de Melo, o representante da Copasa, Gilberto Alves Faria, o Subtenente do Tiro de Guerra, Vanderlei José Muller, além de representantes da Casa do Pequeno Jardineiro, da Associação dos Orquidófilos de Araxá, Assessoria de Esportes Amador e Rural, Secretaria de Ação e Promoção Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas.

Plantio de árvores

Os alunos foram recepcionados, juntamente com as autoridades, no Plenário Guilherme Gotelip Neto onde o Presidente Fabiano Santos Cunha fez o lançamento do Projeto citando as ações que estão sendo desenvolvidas. Em seguida, percorreram os jardins do Legislativo para realizar o plantio das mudas de hibisco e quaresmeira.

Cada Escola foi responsável pelo plantio de uma árvore, que se tornou o “Mascote da turma”, identificado com uma placa, para que as crianças possam acompanhar seu crescimento ao longo dos anos. Antes do plantio, os Professores realizaram um estudo prévio com as crianças para que elas conhecessem a origem e as características das árvores que foram plantadas.