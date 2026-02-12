Câmara de Araxá debate fiscalização de aplicativos de mobilidade urbana

A Câmara Municipal de Araxá realizou uma reunião com representantes de aplicativos de mobilidade urbana, vereadores e a secretária municipal de Segurança Pública, Nayara Pacheco, para discutir a atuação das plataformas no município. O encontro foi motivado pela preocupação dos empresários locais com a chegada de novos aplicativos que, segundo eles, não estariam cumprindo as exigências estabelecidas pela Prefeitura para o transporte de passageiros. A reunião foi realizada no plenário da Câmara Municipal na tarde desta quarta-feira (11).

Durante a reunião, os representantes destacaram que as plataformas já credenciadas em Araxá operam dentro da legalidade, com veículos vistoriados, motoristas regularizados e critérios que garantem segurança aos usuários. No entanto, relataram que novos aplicativos estariam oferecendo serviços sem a devida fiscalização, inclusive com motoristas vindos de outras cidades, o que pode comprometer o controle e a segurança de motoristas e passageiros.

A secretária Nayara Pacheco informou que existe decreto municipal que regulamenta a vistoria e o credenciamento de motoristas e plataformas. Segundo ela, a Secretaria de Segurança Pública é responsável pela fiscalização, realizada pelos agentes de trânsito, que atualmente acompanham cerca de 700 veículos vinculados a 11 plataformas. A secretária ressaltou que é obrigatório o cumprimento da legislação municipal e que empresas ou motoristas irregulares podem ser autuados. Também reconheceu que o efetivo disponível é limitado diante da alta demanda de fiscalização.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, sugeriu que o Legislativo atue como mediador no diálogo entre as plataformas e o Poder Executivo, além de promover a conscientização da comunidade para que priorize aplicativos devidamente credenciados. A medida busca fortalecer as empresas que cumprem a legislação e garantir mais segurança para motoristas e usuários do serviço em Araxá.