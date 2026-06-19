A Copa dos Queijos: Minas Gerais reúne seleções de 19 países em Araxá

Minas Gerais receberá na próxima semana, entre os dias 25 e 28 de junho, uma das maiores competições de queijos do mundo. Realizada em Araxá, a ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards reunirá representantes de 19 países, consolidando o evento como uma espécie de Copa do setor e colocando o estado no centro das atenções da cadeia queijeira internacional.

A disputa reunirá amostras provenientes de países da América e da Europa, colocando lado a lado diferentes tradições, técnicas de produção e identidades gastronômicas. Participam desta edição produtores da Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Equador, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, México, Peru, Portugal, Reino Unido, Suíça e Uruguai.

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, destaca a importância estratégica do evento para o estado e para a cadeia produtiva. “A ExpoQueijo projetou Minas Gerais para o cenário internacional dos queijos. Receber produtos de 19 países demonstra a credibilidade alcançada pelo evento e a força da nossa tradição queijeira. É uma oportunidade de promover intercâmbio de conhecimento, valorizar os produtores e mostrar ao mundo a excelência dos queijos mineiros e brasileiros”, afirma.

Para a organizadora da ExpoQueijo Brasil, Marciell Hussein, o crescimento da participação internacional demonstra o reconhecimento conquistado pela competição ao longo dos últimos anos. “Hoje a ExpoQueijo é uma referência para produtores de diferentes países que buscam avaliação técnica qualificada, intercâmbio de experiências e visibilidade para seus produtos. O concurso conecta culturas, tradições e mercados por meio do queijo”, afirma.

Como funciona a competição

Considerado o maior concurso de queijos das Américas, o Araxá International Cheese Awards adota um sistema de avaliação às cegas conduzido por especialistas nacionais e internacionais. Os produtos são analisados sem identificação de origem ou marca, garantindo imparcialidade no julgamento. A curadoria técnica é realizada pela EPAMIG – Instituto de Laticínios Cândido Tostes.

Os jurados avaliam sete atributos sensoriais: aspecto global, cor, textura, odor, aroma, consistência e sabor. Os queijos concorrem em 47 categorias e passam por etapas eliminatórias até a definição dos vencedores. Ao final, são concedidos troféus de ouro, prata e bronze em cada categoria. Entre todos os premiados, apenas um conquista o principal reconhecimento da competição: o Super Ouro, destinado ao queijo com a maior pontuação geral do concurso.

Outras atrações

Além do Concurso Internacional, a ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards conta com uma Feira Internacional de Negócios, com estandes voltados à valorização de produtos da agricultura familiar.

O Fórum Internacional desenvolve uma agenda de palestras, conferências e mesas de debate sobre inovações, métodos e práticas para melhorar a qualidade e agregar valor comercial ao queijo artesanal regularizado, entre outros produtos da gastronomia rural.

A vila gastronômica e cultural promove uma experiência sensorial com degustação de queijos artesanais harmonizados com outras iguarias da culinária regional. A programação reúne sabores, cultura, música ao vivo, mostras e exposições.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards reúne representantes dos principais países produtores de queijo, atraindo especialistas, compradores, produtores e imprensa de diferentes regiões.

O encontro contará com estrutura montada no pátio principal e nos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 25 e 28 de junho, com impacto em setores como turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia, cadeia de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Bonare Eventos, em parceria com associações de produtores de queijo, e conta com patrocínio da Cemig; da CBMM; do Governo de Minas Gerais; da McCain; da Algar; do Sebrae e do Sistema Ocemg. A iniciativa tem apoio da AmiQueijo; da Prefeitura de Araxá; da Rota Araxá; do Sistema Faemg Senar; do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); da Epamig; da Emater Minas Gerais; do Governo de Minas Gerais; e do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Governo Federal. São mantenedores a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; a Epamig; e o Governo de Minas Gerais.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards

Data: 25 a 28 de junho

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá – Rua Águas do Araxá, s/nº, bairro Barreiro, Araxá (MG)

Informações e regulamento: www.expoqueijobrasil.com.br