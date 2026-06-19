Polícia Civil recupera gado furtado e reforça combate a crimes rurais em Araxá

A atuação integrada da Polícia Civil trouxe um resultado importante para a segurança no campo e para os produtores rurais de Araxá e região. Em ação realizada nesta sexta-feira (19), a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais de Araxá conseguiu recuperar dois animais bovinos furtados em uma propriedade rural de Patos de Minas.

A operação contou com o apoio da equipe da Delegacia Regional, sob coordenação dos delegados Dr. André Valter Salviano e Dr. Conrado Costa da Silva, além de investigadores e servidores administrativos.

De acordo com as investigações, o furto dos animais ocorreu em uma fazenda na região de Patos de Minas. A partir daí, um fator chamou atenção: a colaboração entre produtores rurais.

As vítimas conseguiram identificar o gado por meio de imagens compartilhadas em grupos de comunicação entre produtores, apontando que os animais estariam em posse de um criador em Araxá.

Com base nessas informações e no trabalho de inteligência policial, as equipes iniciaram diligências que levaram à localização dos animais.

Durante a ação, foram recuperados dois bovinos, sendo uma cabeça de gado adulta e um garrote. Os animais foram apreendidos e posteriormente restituídos ao legítimo proprietário.

O adquirente dos animais foi ouvido e identificado como terceiro de boa-fé, colaborando com as investigações e com a devolução do gado.

Apesar do avanço, o caso ainda não foi concluído. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia Regional de Patos de Minas, com o objetivo de esclarecer completamente os fatos e responsabilizar os envolvidos.

Um suspeito de 29 anos, já conhecido por envolvimento em crimes rurais, é investigado por possível participação no furto.

A ação reforça a importância da integração entre unidades policiais e da participação da comunidade rural no combate aos crimes no campo.

A Polícia Civil destacou que a rápida resposta permitiu a recuperação integral dos bens e reafirma o compromisso com a proteção do patrimônio dos produtores rurais e o enfrentamento qualificado ao furto de gado, crime que impacta diretamente a economia local.