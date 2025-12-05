Câmara de Araxá entrega Medalhas Dom José Gaspar, Medalha Geraldo Porfírio Botelho e Títulos de Cidadania Honorária

O Poder Legislativo de Araxá promoveu, na noite da última quarta-feira (03), no Centro Cultural Uniaraxá – Teatro CBMM, a Solenidade de Outorga da Medalha Dom José Gaspar e do Título de Cidadania Honorária. Durante o evento, a Associação da Imprensa Araxaense (AIA) também concedeu a Medalha Geraldo Porfírio Botelho. A cerimônia reuniu vereadores, autoridades locais, homenageados, familiares e integrantes da comunidade.

A mesa de honra foi composta pelo presidente da Mesa Diretora, vereador Raphael Rios; pelo vice-prefeito Bosco Jr., representando o Executivo Municipal; pelo Dr. José Aparecido Fausto de Oliveira, juiz diretor do Foro da Comarca de Araxá; pelo delegado de Polícia Civil, Dr. Luis Gustavo Oliveira; pelo Tenente Ricardo Gonçalves, representando a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Araxá; pelo comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá, Tenente-Coronel Ademir Fagundes; pela secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; pela secretária municipal de Segurança Pública, Nayara Pacheco; e pelo vereador Kaká da Mercearia, primeiro secretário da Mesa Diretora.

A entrega da Medalha Geraldo Porfírio Botelho abriu a programação da Solenidade. Criada em 2012, a distinção valoriza profissionais da comunicação social que fizeram história na imprensa escrita, digital, radiofônica e televisiva. O indicado deste ano, escolhido pela AIA, foi Alexandre César de Souza, que possui quase 30 anos de atuação no rádio e reconhecida trajetória no jornalismo e no esporte.

Na sequência, os vereadores entregaram a Medalha Dom José Gaspar, destinada a pessoas que se destacam pelo desempenho profissional, pela trajetória de vida exemplar ou pela dedicação a atividades sociais e filantrópicas. Os agraciados foram: Ana Paula Machado Kikuchi, Alfredo Borges Affonso, Danilo Domingos Borges, Denise Constancia de Aguiar Fontes, Fabiano Santos Cunha, Janaina Pontes Batista Cassoli, Juliano Vasconcelos Dias, Leandro Boaventura, Padre Leandro Magalhães Dutra, Maria Aparecida Veloso Ferrer, Marcos Antonio do Couto, Miqueias Leal da Silva, Pedro Candido Neto, Wagner Cruz e Washington Silva.

Encerrando a noite, foi concedido o Título de Cidadania Honorária, criado para reconhecer pessoas que, embora não naturais de Araxá, prestaram relevantes serviços à cidade. Receberam o Título: Carlos Orlandi Paiva, Conrado Costa da Silva, Felipe Morelli Belli, Fernando Guido Zebini Junior, Geraldo Orias Fagundes, Genivaldo Pereira Lima, João Bosco Felix, Juliano da Silva Faria, Madalena Avila de Aguiar, Márcio Norberto de Carvalho, Natalício Diniz Neto, Otávio Araújo Rodrigues Lima, Ronan Antunes do Couto, Silla Lúcia da Silva e Valter André Bíscaro Salviano.

Representando todos os homenageados, o advogado Carlos Orlandi Paiva, agraciado com o Título de Cidadão Honorário, fez um discurso ressaltando a história de Araxá e o acolhimento que a cidade oferece aos imigrantes que ajudaram a construir e desenvolver o município.

Ao encerrar a solenidade, o presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, enfatizou o valor das homenagens concedidas: “Entre tantas personalidades que contribuem diariamente para o crescimento de Araxá, vocês foram selecionados para receber as mais altas honrarias do Legislativo. Nenhuma conquista é individual; somente com a participação de todos construiremos uma cidade cada vez melhor”.