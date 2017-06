Câmara envia ofício à Vale Fertilizantes solicitando apoio à Santa Casa de Araxá

A Câmara Municipal de Araxá enviou para o Diretor de Relações Institucionais da Vale Fertilizantes, Walter Carlos Brossel Conceição Filho, um ofício, formulado pelo Presidente da Casa, Fabiano Santos Cunha e endossado por todos os parlamentares, solicitando apoio da mineradora para uma ação realizada pela Santa Casa de Misericórdia.

Após participar da inauguração do Centro de Fisioterapia da Santa Casa e percorrer todas as dependências do hospital, Fabiano recebeu o pedido da Provedoria para que a Câmara pudesse, mais uma vez, ser parceria do hospital, para viabilizar a inauguração do Centro de Oncologia do município.

No documento enviado à Vale, os Vereadores reforçam que “este serviço acolherá pacientes de nossa cidade que precisam fazer longas e desgastantes viagens até outros centros para receber tratamento e lutar pela preservação da vida”. Todas as cidades da região, pactuadas com a Santa Casa, estarão também somando esforços nesse pleito, junto à Vale Fertilizantes.

Cerca de R$ 10 milhões na construção do prédio, aquisição de equipamentos e instalações, já foram investidos, oriundos de recursos públicos, campanhas sociais e parceria com iniciativa privada. Agora, são necessários recursos da ordem de R$ 3,3 milhões para concluir o Centro Oncológico e colocá-lo em operação. O valor é para a instalação e montagem de equipamentos do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) e Central de Material Esterilizado (CME). Esses dois setores são fundamentais para o funcionamento da ala oncológica.

A Câmara Municipal de Araxá, fazendo coro a mobilização da Mesa Provedora da Santa Casa na busca desses valores, solicitou, por meio desse ofício, o apoio da Vale Fertilizantes no projeto. “Nosso intento é ajudar a viabilizar este serviço tão importante para a região, entendendo que a Vale Fertilizantes se alinharia à uma causa regional prioritária e essencial”, destaca a solicitação. O ofício foi apresentado aos parlamentares, assinado por todos e enviado para a empresa.