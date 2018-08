Câmara Setorial do DI promove encontro com empresários e empossa nova diretoria

A Câmara Setorial do Distrito Industrial de Araxá reuniu, na segunda-feira (6), empresários para discutir assuntos referentes a processos de obtenção das Certificações ISO, SIPAT unificada, Programa Minas Sustentável da Fiemg, ações de segurança desenvolvidas pela Polícia Militar, projetos de melhoria, além da posse da nova diretoria, presidida pelo empresário Eduardo Elias Lusvarghi. Compondo a chapa está o empresário Paulo Henrique da Silva como vice-presidente, além dos diretores Jaime Sanchez da Cruz Rios, Lucas Maia Cardoso, Edson Luiz Carneiro, Massayoshi Mário Yamashita e os assessores Paulo Venâncio de Andrade e Italo Henrique Leandro.

De acordo com o presidente Eduardo Lusvarghi, o objetivo foi promover interação entre os empresários. “Apresentamos um balanço do que já foi feito para que todos tenham conhecimento do trabalho realizado Câmara Setorial, e também pontuamos as próximas ações que serão tomadas. Queremos ouvir os empresários, dar feedback e organizar novos encontros para a constante melhoria do nosso trabalho em prol do Distrito Industrial”, ressaltou.

Durante o encontro foi feita uma homenagem ao ex-presidente da Câmara Setorial do DI, o empresário Paulo Nessralla, pelo excelente trabalho prestado durante sua permanência. “Agradeço imensamente pelo reconhecimento, infelizmente tive que deixar a diretoria por problemas de saúde, mas estarei sempre apoiando meus colegas, e com certeza o Distrito está em excelentes mãos”, ressaltou Paulo Nessralla.

“Agradeço imensamente ao empresário Paulo Nessralla, que deu início a Gestão 2017-2019 e não mediu esforços para a melhoria contínua do Distrito, parabenizo também os diretores e o empresário Eduardo Lusvarghi pelo excelente trabalho que está sendo realizado com as ações e projetos propostos, e que contam com total apoio da Acia”, finalizou o presidente da Acia, Emílio Neumann.

Distrito Industrial

O Distrito Industrial foi fundado em 1982, e em 2002 foi criada a Câmara Setorial como órgão orbital da Acia pelo então Presidente, Geraldo Lima Júnior. Desde então a Câmara foi presidida por importantes nomes da classe empresarial.

Atualmente, o Distrito conta com 37 empresas de vários segmentos e gera cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos, sendo aguardada em breve, a instalação de mais onze empresas no local, sendo assim um dos mais importantes pontos de concentração empresarial e movimentação da economia de Araxá e região.