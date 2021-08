Caminhada pelo fim da violência contra mulher marca atividades alusivas ao Agosto Lilás

“Abaixo à violência, Disque 180”. Foi com esse “grito de guerra” que, em coro, mulheres percorreram as principais ruas do Centro de Araxá no último sábado (7). A Caminhada pelo Fim da Violência Contra a Mulher faz parte das ações em alusão ao Agosto Lilás, que comemora este ano 15 anos de criação da Lei Maria da Penha.

Além de distribuição de flores e cartazes com mensagens sobre a Lei Maria da Penha, o evento contou com a distribuição de álcool em gel e máscaras. A caminhada foi encerrada na Praça Governador Valadares, com a apresentação de uma coreografia feita pelas alunas do grupo “Camta”.

A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Ação Social através do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas). Também contou com a parceria da Câmara Municipal de Araxá, da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) da Polícia Militar e da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil.

“Araxá conta com uma rede de apoio com diversos serviços oferecidos, mas é preciso envolver toda a população. Aquele que percebe a violência sofrida, seu vizinho, familiar ou colega de trabalho deve incentivar a fazer a denúncia e direcionar para os locais onde essa mulher possa ter ajuda”, reforça Maria Cecília Lemos, coordenadora do Núcleo de Apoio.

O Agosto Lilás também será marcado por palestras em escolas, rodas de conversa e atividades em espaços públicos. O Creas conta com a Rede de Acolhimento à Mulher Vítima de Abuso, que funciona na avenida Imbiara, nº 900, telefone 3691-2024. Denúncias também podem ser feitas através do Disque 180.