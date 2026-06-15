Campanha do Agasalho reforça pedido de doações diante das baixas temperaturas em Araxá

Com a chegada das primeiras ondas de frio e a previsão de novas quedas de temperatura, a Campanha do Agasalho 2026, promovida pela Prefeitura de Araxá através da Secretaria de Assistência Social, reforça o pedido de ajuda à população. Apesar da mobilização já iniciada, o volume de doações ainda está abaixo do esperado, especialmente de cobertores e roupas de frio masculinas e infantis.
Neste momento, os itens mais necessários são cobertores, mantas, agasalhos e roupas de frio masculinas e infantis. Os itens arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua acompanhadas pela rede socioassistencial do município.
A campanha recebe peças em bom estado de conservação, prontas para uso, como casacos, calças, blusas de frio, cobertores, meias, toucas, calçados e roupas infantis e adultas.
A secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, destaca que uma simples doação pode fazer a diferença para quem enfrenta o inverno sem condições adequadas de proteção.
“Sabemos que muitas pessoas têm em casa um cobertor guardado ou uma peça de frio que já não utilizam mais. Para quem recebe, esse gesto representa acolhimento, dignidade e proteção. O frio já chegou e muitas famílias precisam da nossa ajuda neste momento. Por isso, reforçamos o convite para que a população participe dessa corrente de solidariedade”, afirma.
As doações podem ser entregues até o final de junho nas unidades da Assistência Social, CRAS, Centro POP e Núcleos de Serviço de Convivência espalhados pelo município.
Todo o material arrecadado será destinado a famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais de Araxá e também a pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro POP.
A Prefeitura reforça que as peças doadas devem estar limpas, em bom estado de conservação e prontas para uso.