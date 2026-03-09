Canil Municipal lança a “Cãopanha Amor que Late” com mais de 150 animais disponíveis para adoção

O Canil Municipal de Araxá lançou a campanha “Cãopanha Amor que Late” com o objetivo de incentivar a adoção responsável de pets que aguardam por um novo lar. Atualmente, o canil conta com cerca de 150 animais aptos para adoção, entre cães de pequeno, médio e grande porte, incluindo também cães de raça.

Para o processo, o adotante precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade, que estabelece os cuidados essenciais com o bem-estar do animal.

As adoções podem ser feitas diretamente no Canil Municipal, localizado na Rua Camarões, nº 125, bairro Novo Horizonte. Os interessados podem visitar o espaço, conhecer os animais disponíveis e escolher aquele com quem mais se identificarem. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3691-3318.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, a campanha reforça o compromisso do município com a causa animal. “A adoção responsável é um ato de amor e de compromisso. Nosso objetivo é garantir que esses animais tenham um lar seguro, com cuidado, carinho e responsabilidade”, destaca.

Todos os cães adotados saem do canil castrados e microchipados, o que facilita a identificação e a segurança do animal. Após cerca de 45 dias, a equipe do canil realiza uma visita à residência do tutor para acompanhar os cuidados recebidos e a adaptação do animal ao novo ambiente.