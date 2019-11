Casa de Nazaré promove evento beneficente em prol da instituição

Neste sábado (10) será realizado o 1º Pagonejo em prol da Casa de Nazaré. O evento é beneficente à Casa e contará com diversas atrações no Parque de Exposição, das 11h às 18h. O ingresso custa R$ 30 e dá direito ao almoço. As bebidas serão cobradas à parte e crianças menores de 10 anos não pagam. Vale lembrar que haverá espaço kids gratuito com monitores. Mais informações pelo telefone: 3661.2750.

Atrações

Pagode dos Primos

Dalila Severo

Face a Face

Rosane Angélica

Vooller

100% Chinelinho

Iago e Laun

Os Truta da Viola

Vitor e Versol

1º Pagonejo

Data: Dia 10 de novembro

Local: Parque de Exposição

Horário: 11h às 18h

Valor: R$ 30

Informações: 3661.2750