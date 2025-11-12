CBMM abre inscrições para Programa Trainee 2026

Com inscrições abertas até 10 de dezembro, o programa tem duração de 12 meses e os profissionais poderão atuar em áreas estratégicas da empresa em Araxá (MG) e São Paulo (SP).

A CBMM, empresa brasileira e líder global na produção e comercialização de produtos de nióbio, abriu nesta terça-feira (11/11) as inscrições para o Programa Trainee 2026. A iniciativa visa atrair e desenvolver jovens profissionais dispostos a transformar o futuro da indústria por meio da inovação, tecnologia e compromisso com a sustentabilidade.

Com duração de 12 meses e início previsto para março de 2026, a companhia busca profissionais com curso superior de bacharelado, com graduação completa entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025, nas áreas de engenharias, administração, economia e correlatas. Inglês avançado e disponibilidade para viagens e mudanças (nacional e internacional) também estão entre os pré-requisitos.

Além das dinâmicas e entrevistas que serão conduzidas pela consultoria VES para a avaliação e seleção dos candidatos, a etapa inicial será realizada pelo WhatsApp, proporcionando mais agilidade e dinamismo na interação dos participantes com o processo seletivo.

O Programa Trainee 2026 oferece possibilidades de atuação em Araxá (MG) – onde está localizado o Complexo Industrial da CBMM – e no escritório em São Paulo (SP). Confira as áreas de atuação:

NEGÓCIOS – Áreas corporativas (São Paulo – SP)

Comercial

Desenvolvimento de Mercado

Financeiro

INDUSTRIAL – Araxá (MG)

Disposição de Rejeitos e Meio Ambiente

Desenvolvimento de Produtos e Processos

Excelência Operacional

Manutenção

Produção Pirometalurgia

Produção Mineral

Os profissionais selecionados contarão com um salário competitivo, além de um pacote completo de benefícios que inclui vale-refeição/vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, participação nos lucros e resultados (PLR), previdência privada, seguro de vida e auxílio-educação para filhos.

“Buscamos trainees com atitude empreendedora, curiosos, colaborativos, abertos ao aprendizado, a superar desafios e também a inovar no dia a dia. Essas atitudes e valores refletem quem somos e no que acreditamos na CBMM. Por isso, contamos com profissionais que compartilham essa visão e desejam contribuir para a construção de um futuro mais eficiente e sustentável por meio da tecnologia do nióbio”, destaca Tamara Vieira, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM.

O Programa Trainee 2026 também é aberto aos colaboradores da CBMM. Após completar seis meses de atuação na empresa, eles podem participar do processo de seleção, considerando os critérios e pré-requisitos.

SERVIÇO

Inscrições: 11 de novembro a 10 de dezembro de 2025

Início do programa: março de 2026

Pré-requisitos:

Curso superior de bacharelado com graduação completa entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025

CREA ativo para engenheiros

Inglês avançado

Engenharias, administração, economia e correlatas (aguardando o preenchimento da planilha de vagas pela CBMM, para completar com os cursos)

Disponibilidade para viagens e mudanças (nacional e internacional) durante o período do trainee e após o término do programa

Benefícios:

Salário de R$ 10.000,00

Vale-refeição e vale-alimentação

Transporte ou estacionamento

Plano de saúde e odontológico

Wellhub

Participação nos Lucros e Resultados

Previdência privada

Seguro de vida

Auxílio-educação para filhos

Link para inscrição: https://traineecbmm.ves.jobs/?utm=Release