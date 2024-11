CBMM e Comipa realizam atividades previstas no Programa de Educação Ambiental, para conscientização sobre a importância da Coleta Seletiva   

A CBMM e a Comipa celebram mais uma etapa do Programa de Educação Ambiental (PEA) do Complexo Mínero Industrial, com a realização do evento de culminância no dia 22 de novembro, das 14h às 16h, na Sede do Programa de Integração AABB-Comunidade, localizada no Barreiro. Em execução desde 1992, o PEA vem buscando conscientizar colaboradores do Complexo Mínero Industrial e grupos sociais da sua área de abrangência sobre a importância da redução da geração de resíduos e da coleta seletiva.

Ao longo do segundo semestre de 2024, o PEA realizou oficinas de formação sobre reaproveitamento e reciclagem de materiais; encontros visando a ampliação e o fortalecimento da coleta seletiva na comunidade Boca da Mata, Barreiro e nos estabelecimentos rurais do entorno do Complexo Mínero Industrial, regados a café e prosa; gincana da coleta seletiva com educadores e estudantes da Escola Municipal José Bento e Programa de Integração AABB-Comunidade; visita guiadas; e a instalação de Ecoponto Móvel de Coleta Seletiva no Evento Open Araxá, no Horizonte Perdido. Essas ações envolveram diversos grupos sociais da área de abrangência do programa, bem como colaboradores da CBMM, Comipa e empresas prestadoras de serviço que atuam no Complexo Mínero Industrial.

Os resultados das ações do PEA realizadas no segundo semestre de 2024 serão apresentados no próximo dia 22 de novembro, durante o Evento de Culminância, cuja programação contará com apresentação teatral do grupo Reticências Artes Cênicas, oficinas de brinquedos e brincadeiras com materiais recicláveis e a etapa final da gincana da coleta seletiva envolvendo educadores e estudantes das unidades de ensino atendidas, com direito a prêmio ao final: o Ecoday, um dia divertido e cheio de brincadeiras para os estudantes.

Toda comunidade de Araxá está convidada a participar do Evento de Culminância do PEA.

Segundo Aloísio Leandro da Silva, que integra o time de Educação Ambiental da CBMM, o PEA faz parte de um conjunto de ações da empresa que visam ampliar a consciência socioambiental dos colaboradores e da comunidade. “A CBMM acredita que o conhecimento é a chave para a preservação, por isso atuamos junto à comunidade e aos trabalhadores do Complexo com o objetivo de promover esse senso de responsabilidade em relação aos valores e recursos socioambientais da nossa região”.