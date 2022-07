CBMM é homenageada com Comenda Incentivadores do Esporte

Mais do que inovações tecnológicas, o futuro é feito por pessoas. Por isso, a CBMM acredita que o esporte, associado à saúde, cultura e educação, é fundamental para a construção do amanhã e para a formação de gerações cada vez mais preparadas para os desafios futuros.

No dia 05 de julho, a CBMM foi reconhecida pela Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados, como uma das cinco empresas do Brasil que mais investem e incentivam projetos e iniciativas voltadas ao Esporte, via Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A homenagem foi realizada em Brasília – DF e contou com a participação de autoridades, atletas e representantes de instituições esportivas de todo o país.

A região de Araxá é beneficiada por diversos projetos esportivos apoiados pela CBMM, que partem de proponentes de diversas localidades, mas que preveem contrapartidas que beneficiem a comunidade local. O principal compromisso da companhia é o apoio às crianças e adolescentes.

Para isso, a CBMM busca ampliar seu trabalho em parceria com instituições e organizações sociais de grande impacto social, seguindo a linha dos projetos já apoiados, sendo: Dínamo, Ferrocarril, Futuro Campeões, BMX para todos, Trianon, Meninas de Ouro, Esporte Mais Que Especial – APAE, Acora em Ação e Copa Internacional de Mountain Bike. Além do projeto em parceria com a natação paralímpica do Praia Clube de Uberlândia, que beneficia pessoas com deficiência (PCD).

Conheça alguns dos projetos apoiados pela empresa em:

https://cbmm.com/pt/Our-Company/Patrocinios-Institucionais