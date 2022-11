CBMM é premiada no maior evento brasileiro de gestão da qualidade

A CBMM, empresa mineira líder mundial no mercado de Nióbio, é vencedora da categoria Grupos de Melhoria Contínua (GMC), na 10ª edição do O Grande Encontro 2022 – Equipes de Alta Performance, o maior evento sobre práticas de gestão pela qualidade, que destaca e reconhece as melhores equipes de organizações brasileiras que adotam metodologias como LEAN, GMC e CCQ. O projeto da CBMM concorreu com outros 11 trabalhos. O 1º lugar na categoria é uma conquista inédita da companhia, que participa do evento desde 2015.

O evento é promovido anualmente pela União Brasileira Para a Qualidade (UBQ). Este ano, foram celebrados os 40 anos da UBQ, com edição inédita híbrida (on-line e presencial) que contou com 40 projetos inscritos, em diversos segmentos.

Giuliano Fernandes, Head de Marketing e Comunicação da CBMM, participou do painel O Papel das Organizações em um Mundo de Transformações no dia de encerramento do evento, na última sexta-feira, 28 de outubro, no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte. “É muito oportuno para a CBMM, uma empresa que está comemorando 67 anos esta semana, participar desse evento tão importante sobre temas relacionados ao sistema de gestão integrada, e trazer um pouquinho da nossa história ligada à transformação de processos e também sobre o processo de evolução contínuo da nossa cultura, sempre antenada com o que as transformações no mundo nos trazem de oportunidades”, comenta.

Natalia Montanton, Coordenadora do Sistema Integrado de Gestão da CBMM, destaca que é o quinto ano consecutivo que a CBMM se mantém entre os melhores trabalhos de gestão. “Nossa participação nesse evento e obtenção desses resultados nos motivam a buscar sempre os melhores trabalhos utilizando a metodologia de gestão.”

Sobre a UBQ

A União Brasileira para a Qualidade (UBQ) promove e difunde conceitos e práticas da QUALIDADE no Brasil. Com uma atuação desde 1982 — reconhecida, consolidada e em permanente evolução — é uma entidade de referência, motivadora das boas práticas da Qualidade nas organizações brasileiras. Tendo empresas de segmentos diversos e cidadãos como associados, a entidade tem o seu foco de atuação na realização de atividades para o desenvolvimento das pessoas, das empresas e da sociedade em geral. Por meio do debate de ideias e da difusão dos conceitos e práticas da gestão da Qualidade, a UBQ contribui para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Sobre a CBMM

A CBMM é líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio e está no mercado há mais de 60 anos. A CBMM está sediada no Brasil, com subsidiárias nos Estados Unidos, Holanda, Singapura e Suíça e escritórios de representação na China. A CBMM fabrica e fornece produtos de Nióbio e desenvolve tecnologia relacionada a aplicações de produtos de Nióbio para os setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. A CBMM, historicamente, possui uma capacidade de produção que supera a demanda global por produtos de Nióbio. A empresa conta com robusta infraestrutura logística em todos os continentes, atendendo mais de 400 clientes em 50 países. Seu modelo de negócios é pautado por uma sólida governança corporativa e baseia-se na garantia de oferta, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com os mais renomados centros de pesquisa do mundo.