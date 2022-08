CBMM e SENAI abrem inscrições para terceira fase do Programa de Qualificação Profissional

Estão abertas as inscrições para a terceira fase do Programa de Qualificação Profissional gratuito, promovido pelo SENAI em parceria com a CBMM. O objetivo é que os alunos possam se capacitar profissionalmente para futuras oportunidades no mercado de trabalho.

O curso de Aperfeiçoamento em Riscos e Processos de Obras Civis Industriais é voltado para pessoas que concluíram ou que estejam cursando o último módulo de Técnico em Segurança do Trabalho. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 19 de agosto, via internet, no endereço eletrônico: www.senaiaraxa.com

O curso tem carga horária de 80 horas. O objetivo é proporcionar aos alunos o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas requeridas para o reconhecimento e compreensão de saúde e segurança do trabalho aplicáveis à construção civil.

“O curso de aperfeiçoamento profissional em Riscos e Processos de Obras Civis Industriais proporcionará aos técnicos e estudantes da área de Saúde e Segurança do Trabalho, contextualizar os aspectos da segurança do trabalho com foco nas normas técnicas e normas regulamentadoras aplicáveis ao setor da construção civil. Dessa forma, o profissional estará mais preparado para novas oportunidades neste setor que tanto cresce em Minas Gerais”, diz Jefferson de Campos Cordeiro, gerente do SESI SENAI Araxá.

Vale destacar que, além da formação em Técnico em Segurança do Trabalho ou estar cursando o último módulo do curso, os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos e residir em Araxá. As aulas iniciarão no dia 5 de setembro, no período noturno.

Para Thiago Amaral, gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico da CBMM, o curso é mais uma oportunidade para que a comunidade local se desenvolva. “Esta parceria com o SENAI garante mais conhecimento e autonomia para a comunidade de Araxá. É mais uma forma de contribuir para o futuro dos nossos profissionais. Além disso, a parceria também ajuda a impulsionar o desenvolvimento social e econômico da nossa região.”