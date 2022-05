CBMM, em parceria com o Sesi Senai, anuncia segunda fase do Programa de Qualificação Profissional

Estão abertas as inscrições para a segunda fase do Programa de Qualificação Profissional gratuito, promovido pelo Sesi-Senai em parceria com a CBMM. O objetivo é que os alunos possam se capacitar profissionalmente para futuras oportunidades no mercado de trabalho.

Serão selecionados candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos de Mestre de Obras, Eletricista Industrial, Mecânico de Máquinas Industriais e Soldador de Eletrodo Revestido. As inscrições poderão ser realizadas a partir de hoje, 23, até o dia 3 de junho, via internet, no endereço eletrônico: https://sites.google.com/view/senaiaraxainscricoes .

Jefferson de Campos Cordeiro, Gerente do Sesi Senai Araxá, comenta o cenário atual e as demandas do mercado de trabalho em Araxá. “Com o momento de retomada pós pandemia e crescente da economia, a CNI – Confederação Nacional da Indústria, através do Mapa do Trabalho Industrial estima a necessidade de criação de quase 500 mil novas vagas nas ocupações industriais até 2025 em todo Brasil. Em Araxá, as áreas que mais demandam profissionais no mercado atual são metalmecânica, eletroeletrônica e construção civil. Dessa forma, a parceria entre CBMM e Senai apoia o crescimento regional através da qualificação profissional nas ocupações: Soldador Eletrodo revestido, Mecânico Industrial, Eletricista Industrial e Mestre de Obras. Acreditamos que essa oportunidade de qualificação formará profissionais preparados para o trabalho local.”

O processo seletivo para preenchimento das vagas será realizado presencialmente na Unidade Senai Araxá. Os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos, ensino fundamental incompleto e residir em Araxá.

As aulas iniciarão no dia 27 de junho, no horário das 18h30 às 22h30, e o término de cada curso dependerá exclusivamente da carga horária de cada um.

Thiago Amaral, gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico da CBMM, fala da contribuição para a comunidade de Araxá. “Esta parceria com uma das principais instituições educacionais do país garante mais conhecimento e autonomia para a comunidade de Araxá. É mais uma forma de contribuir para o futuro dos profissionais que buscam novos conhecimentos ou para aqueles que têm experiência, mas não tiveram a oportunidade de conquistar um diploma. Além disso, a parceria também é uma forma de impulsionar o desenvolvimento social e econômico da nossa região.”