CBMM realiza exercício simulado na quinta-feira (09/10)

Em parceria com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Araxá, a CBMM realizará o Exercício Simulado do Plano de Ação de Emergência de Barragens no dia 09 de outubro, às 8h.

A atividade integra o ciclo de Avaliação de Conformidade e Operacionalidade do PAE, conforme determina a legislação vigente e tem como objetivo avaliar a eficácia dos protocolos de emergência por meio de um sistema de alerta, que será acionado como parte da dinâmica.

Ao fortalecer a cultura de segurança, o exercício possibilita que sejam realizados testes nos sistemas de alerta, além da avaliação sobre as rotas de evacuação e a efetividade do cumprimento das responsabilidades dos envolvidos. Desta forma, a companhia atua de forma proativa na identificação e mitigação de riscos, com foco em garantir segurança operacional e a conformidade com as melhores práticas globais.

Cabe mencionar que todas as barragens da CBMM estão estáveis e seguras, com fatores de segurança com valores acima daqueles definidos pelas normas técnicas e exigidos pela legislação.

A CBMM mantém um modelo de gestão robusto, pautado em monitoramento contínuo, auditorias independentes e aprimoramento constante de processos, assegurando assim, a integridade das estruturas e a proteção de seus colaboradores e comunidades vizinhas – atuando de forma proativa junto aos órgãos competentes.