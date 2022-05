CBMM traz Museu Itinerante Ponto UFMG a Araxá

O Museu Itinerante Ponto UFMG terá como sede, no Centro da cidade de Araxá, o estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, entre os próximos dias 6 e 10 de junho. A oportunidade de trazer o museu para as terras araxaenses foi fomentada pela CBMM em parceria com o Instituto Brasileiro de Cultura Científica (IBCC).

O museu é um espaço científico-cultural interativo, adaptado em uma unidade móvel que atende, primordialmente, estudantes do Ensino Básico de Minas Gerais e, também, do Brasil. É constituído de um caminhão estendido com espaço interior adaptado em cinco ambientes – Sala das Energias Naturais, Sala da Floresta, Sala de Projeção 3D, Sala do Submarino e Sala da Consciência.

Os ambientes contam com cenários e recursos tecnológicos que levam o visitante a uma imersão, vivência e reflexão sobre temas ligados ao homem e sua relação com o meio ambiente. O Museu Itinerante Ponto UFMG, além das atrações internas, tem também um acervo de experimentos científicos, biológicos e jogos de desafio organizados em uma exposição externa, com oficinas interligando as mais diversas áreas do conhecimento e da ciência.

“Iniciativas como o Museu Itinerante Ponto UFMG vão ao encontro do que acreditamos. Cremos que a transformação da sociedade acontece por meio da tecnologia, inovação e, principalmente, pela cultura e educação. Apoiar essas ações, sobretudo quando voltadas para crianças, adolescentes e jovens, é um compromisso nosso, pois é através delas, e do conhecimento que proporcionam, que as gerações se tornam cada vez mais preparadas para os desafios futuros”, diz Álvaro Rezende, da área de Relacionamento com a Comunidade da CBMM.

Quem pode visitar o Museu?

A exposição é aberta ao público, ou seja, toda a comunidade de Araxá e região está convidada a visitar o museu. Para oportunizar também a visitação dos estudantes da cidade, foi elaborada uma programação especial para as escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, em quatro horários diários, no período de 6 a 10 de junho:

8h às 9h30;

10 às 11h30;

13 às 14h30;

15 às 16h30.

Além da visita à exposição, 600 estudantes (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) da Rede Pública Municipal e Estadual de Educação de Araxá e região participarão do Curso de Educação Científica (45 h), na modalidade EaD, ministrado na plataforma do Museu Itinerante Ponto UFMG (https://museuponto.org/).

O curso de Educação Científica busca estimular as vocações científicas e técnicas, proporcionando momentos de reflexão sobre a importância da ciência e seus impactos no processo de ensino-aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento.

Curso de Mediadores de Museus

O Museu Itinerante Ponto UFMG disponibilizou 200 vagas do Curso de Mediadores de Museus a estudantes da graduação e pós-graduação de Araxá e região.

O curso é ofertado na modalidade à distância, com carga horária de 30 horas e tem como objetivo preparar mediadores para atuar em Museus de Ciências. O intuito é envolver estudantes da comunidade local na mediação da exposição, motivo pelo qual o curso foi ofertado previamente à chegada do museu em Araxá.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e esportivo nos locais onde atua, buscando beneficiar essas comunidades e auxiliar na formação das próximas gerações. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center

Conheça mais sobre as tecnologias do Nióbio:

Website: www.cbmm.com

LinkedIn: CBMM

Instagram: @CBMM_Oficial

Twitter: @CBMM_Oficial

Youtube: CBMM-Global

Contatos – Museu Itinerante Ponto UFMG:

Site: https://museu.cp.ufmg.br/

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre o Museu Itinerante Ponto UFMG:

Instagram: https://www.instagram.com/museuponto/

Facebook: https://www.facebook.com/MuseuItinerantePontoUfmg

Informações à imprensa

Rede Comunicação de Resultado – http://www.redecomunicacao.com/

Marina Lima – (31) 97177.3351 – [email protected]

Sandra Barroca – (31) 97154.3372 – [email protected]