Cefet-MG em Araxá abre concurso para Pedagogo

De 16 de julho a 20 de agosto, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet -MG) recebe inscrições para preenchimento de uma vaga efetiva de Pedagogo para o campus Araxá.



De acordo com o edital , para concorrer ao cargo, o candidato deve ter curso superior em Pedagogia (licenciatura ou bacharelado). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com 8 horas diárias.

Além das vagas imediatas, até quatro candidatos aprovados podem ser classificados e compor o cadastro de reserva, que poderá ser utilizado em qualquer um dos 11 campi da Instituição durante a validade do concurso, que é de dois anos, prorrogável pelo mesmo período. No total excedente, há reserva de vagas para candidatos negros e com deficiência. De acordo com a comissão organizadora, na última seleção, dois candidatos do cadastro de reserva foram nomeados durante a validade do concurso.



A seleção será realizada em duas etapas: prova objetiva e discursa (redação dissertativa-argumentativa), no dia 31 de outubro, ambas classificatória e eliminatória; e prática ou teórico-prática, no dia 27 de fevereiro de 2022.



Remuneração e benefícios



Além da remuneração básica, de R$4.180,66, os servidores recebem auxílio-alimentação de R$458; ressarcimento de despesas com plano de saúde; auxílio-transporte e auxílio-creche, se for o caso; incentivo à qualificação (1); além de progressões por capacitação (2) e mérito profissional (3).



(1) Incentivo à qualificação: oferecido ao servidor que possui formação superior ao exigido pelo cargo. As porcentagens de aumento sobre o salário-base podem chegar a 30% (especialização), 52% (mestrado) e 75% (doutorado).



(2) Progressão por capacitação: a cada 18 meses, o servidor que realizar cursos de capacitação recebe aumento sobre o salário-base, observando a carga horária e o limite de três progressões nessa modalidade;



(3) Progressão por mérito profissional: a cada 18 meses, o desempenho do servidor é avaliado e ele tem a oportunidade de avançar na carreira e ser gratificado financeiramente.



Vantagens



O Cefet-MG tem, institucionalizado, um Programa de Desenvolvimento de Pessoas que incentiva, inclusive financeiramente, a formação continuada dos servidores. São ofertadas bolsas para pagamento de mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu); apoio financeiro para gastos com deslocamento de servidores participantes de programas de pós-graduação, se for o caso; reembolso a pagamentos de cursos de capacitação em língua estrangeira; licença para capacitação de até 3 (três) meses a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício; além de afastamento remunerado para cursar mestrado e doutorado. As políticas estão condicionadas ao orçamento da Instituição e/ou a editais lançados periodicamente.



Todos os benefícios e vantagens podem ser acessados, na íntegra, na Lei 8.112 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais) e na Lei 11.091 (plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em Educação).



Acesse o edital completo do concurso público do CEFET-MG e participe!