Sine Araxá oferece mais de mil vagas de emprego em vários setores

O Sine Araxá está com mais de mil vagas de emprego abertas, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. O número expressivo reflete o bom momento da economia local, impulsionado pela chegada de novas empresas e o crescimento da cidade.

Os cinco setores com maior número de oportunidades são respectivamente: indústria, construção civil, transporte e armazenagem, comércio e serviços. Há ainda vagas disponíveis em áreas como o setor administrativo, agropecuária e para empregados domésticos. Os salários podem chegar a até 7 mil reais.

Segundo levantamento do Sine, 62% das oportunidades exigem, no mínimo, o ensino fundamental, enquanto 29% pedem o ensino médio e 9% requerem formação técnica ou superior. Ainda entre as vagas disponíveis, 67% exigem experiência anterior e 10% pedem disponibilidade para viagens.

De acordo com o coordenador do Sine Araxá, Luís Flávio de Melo, o mercado de vagas em Araxá é promissor. “Estamos vivendo um momento aquecido na economia local. Novas empresas estão se instalando em Araxá, principalmente nos setores industrial e da construção civil, e isso impacta diretamente o número de oportunidades. Com o aumento da população e da atividade econômica, o comércio também cresce”, ressalta.

Capacitação



Para ajudar os trabalhadores a se encaixarem nas oportunidades, o Sine mantém parcerias estratégicas, como com a clínica do curso de psicologia do Uniaraxá, que atua no alinhamento de perfis profissionais às vagas disponíveis. Também há encaminhamento de candidatos para cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Sistema S (Senac, Sesi, Senai, etc.).

Para ter acesso ao serviço, o trabalhador deve ir até a unidade do Sine Araxá, localizada no Araxá Center Shopping (Rua Domingos Di Mambro, 850, Vila Silvéria), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, portando carteira de trabalho, currículo e documentos pessoais. Atualmente, o Sine conta com 1.046 vagas, sendo 17 delas voltadas para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades oferecidas são divulgadas diariamente nos canais de Comunicação da Prefeitura de Araxá.