Vagas Sine Araxá: Quinta-feira – 12/05/2021

• 3 vagas – Agente fiscal (serviço pesado) – exige CNH “A”, moto própria (fabricação 2018 em diante – apresentar CRLV no Sine), ensino fundamental completo (apresentar Histórico Escolar no Sine) e disponibilidade para realizar viagens – Sem experiência

• 1 vaga – Assistente de contabilidade – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso Superior em Ciências Contábeis (apresentar certificado no Sine) – SALÁRIO R$ 1.800,00.

• 1 vaga – Auxiliar administrativo – exige 6 meses de experiência – SALÁRIO R$ 1.550,00.

• 2 vagas – Auxiliar de produção (fabricação de blocos de cimento) – exige ensino médio completo ou cursando – Sem experiência.

• 1 vaga – Carpinteiro – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho – SALÁRIO R$ 1.400,00.

• 5 vagas – Mecânico montador – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino fundamental completo (apresentar Histórico Escolar no Sine).

• 1 vaga – Montador soldador (Solda MIG) – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH “B”, ensino médio completo (apresentar Histórico Escolar no Sine) e disponibilidade para realizar viagens.

• 2 vagas – Motorista de caminhão – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH “D” e disponibilidade para realizar viagens – SALÁRIO R$ 1.519,43.

• 15 vagas – Motorista de ônibus urbano – exige CNH “D” e disponibilidade de horários – Sem experiência– SALÁRIO R$ 1.489,00.

• 1 vaga temporária (45 dias) – Nutricionista (Vaga para cidade de Uberaba) – exige 6 meses de experiência, curso Superior em Nutrição (apresentar certificado no Sine) e disponibilidade para trabalhar em Uberaba/MG.

• 1 vaga – Pedreiro – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho – SALÁRIO R$ 1.602,00.

• 2 vagas – Pedreiro – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho – SALÁRIO R$ 1.400,00.

• 2 vagas – Pintor de casas – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho – SALÁRIO R$ 2.400,00.

• 1 vaga – Serralheiro montador – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH “B”, ensino médio completo (apresentar Histórico Escolar no Sine) e disponibilidade para realizar viagens.

• 1 vaga – Servente de limpeza – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho – SALÁRIO R$ 1.067,63.

• 2 vagas – Servente de limpeza – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (apresentar laudo médico no Sine) – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho – SALÁRIO R$ 1.067,63.

• 6 vagas – Servente de obras – exige ensino fundamental completo (apresentar Histórico Escolar no Sine) – Sem experiência.

• 1 vaga – Servente de obras – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (apresentar laudo médico no Sine) – exige ensino fundamental completo (apresentar Histórico Escolar no Sine) – Sem experiência.

• 1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho – exige 6 meses de experiência em carteira de trabalho e CNH “B” – SALÁRIO R$ 2.000,00.

• 2 vagas – Vidraceiro – exige 6 meses de experiência – SALÁRIO R$ 1.100,00.

O interessado deve comparecer com Carteira de Trabalho, Identidade e CPF para se candidatar.

O Sine Araxá fica na Rua Dr. Franklin de Castro, nº 178, Centro – Telefones 3691-7046 e 3691-7049.