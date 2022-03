Cemig troca postes e transformador e instala fiação nos bairros Amazonas, Camuá e Fenícia na próxima sexta-feira

A Cemig informa que vai realizar melhorias na rede elétrica dos bairros Amazonas, Camuá e Fenícia, em Araxá, na sexta-feira, 11 de março. As obras contemplam a troca de postes e transformador e instalação de cabos de média e baixa tensão, além da realização de outras melhorias na rede de distribuição de energia desses bairros, visando garantir a qualidade da energia fornecida, ampliar a oferta aos atuais e novos clientes e melhorar as condições operativas do sistema elétrico.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar os moradores da região e preservar a segurança dos trabalhadores durante a execução das obras, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários:

11/03/2022 – das 12h às 17h

RUA ANDRE SANTOS, número 115

RUA IZIDORIO PORFIRIO DOS SANTOS, entre números 50 e 280

RUA DIOGO RIOS BOTHELHO, número 125

11/03/2022 – das 14h às 17h

RUA DIOGO RIOS BOTHELHO, entre números 30 e 115

RUA LAZARO DE RESENDE, entre números 20 e 145

RUA NEGO RIOS, entre números 120 e 150

RUA ALOISIO GUIMARAES, entre números 140 e 290

RUA MAGDA DA CONCEICAO SILVA, entre números 20 e 125

RUA MARISA AFONSO RIBEIRO, entre números 55 e 295

RUA DARIO RIOS BORGES, entre números 35 e 310

RUA DOMINGOS FERREIRA RIBEIRO, entre números 20 e 115

RUA OFELIA SILVA LEITE, entre números 20 e 125

RUA PAULO DE SOUZA, entre números 35 e 250

RUA FRANCISCA MARIA DA COSTA, entre números 10 e 335

RUA DOUTOR CESAR HERALDO, entre números 10 e 115

RUA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, entre números 10 e 140

RUA MARIA APARECIDA MORAES, entre números 25 e 115

AV UM, entre números 1230 e 1435

RUA GUILHERME ARCY SCARPELINI, entre números 60 e 290

RUA SAULO ANTONIO DA COSTA, entre números 10 e 115

RUA NICANOR DE SOUZA, entre números 10 e 245

RUA SENHOR JOAOZINHO, entre números 35 e 245

RUA ADAO RODRIGUES FRAGA, entre números 1205 e 1385

RUA VEREADOR JULIO CESAR MARQUES, entre números 50 e 315

RUA RAIMUNDO FELIX SOBRINHO, entre números 15 e 150

RUA CASSIANO LEMOS FILHO, entre números 20 e 255

RUA JOAO DE ARRUDA NETO, entre números 50 e 315

RUA ABILIO CASSIMIRO DE ARAUJO, entre números 20 e 130

RUA RONAN JOSE VITOR Entre números 20 e 131

RUA ELIAS JOSE CARNEIRO, entre números 40 e 470

RUA JAIRO CANDIDO, entre números 10 e 150

RUA IZIDORIO PORFIRIO DOS SANTOS, entre números 25 e 45

RUA JOSE GERALDO RIBEIRO, entre números 15 e 180

RUA ALFREDO LUIZ CARNEIRO, entre números 20 e 90

Programação

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, é feita uma programação semanal para melhorias na rede elétrica. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do fornecimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Segurança

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.