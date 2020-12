Cervejaria vai investir R$ R$ 1,8 bi em Minas Gerais

A cervejaria holandesa Heineken anunciou investimento de R$ 1,8 bilhão e geração de 350 empregos diretos. A unidade fabril será instalada no município de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A empresa possui mais de 13 mil colaboradores no Brasil, sendo a segunda maior produtora de cerveja do país.

Com o anúncio da empresa, o Governo de Minas Gerais reforça a qualidade do ambiente de negócios no estado, garantindo cada vez mais a atração de novos investimentos. “A chegada de uma gigante como a Heineken em Pedro Leopoldo é uma ótima notícia para Minas Gerais. Serão mais investimentos e empregos para os mineiros, algo que nosso governo tem se esforçado muito para tornar possível. Confio que será apenas o início de uma longa e produtiva parceria”, destaca o governador Romeu Zema.

A nova fábrica será a 16ª unidade do grupo, e prevê ainda mais o crescimento da empresa no Brasil, especialmente no segmento de cervejas premium. “A localização é estratégica para a companhia, uma vez que a região Sudeste é extremamente importante para o crescimento das categorias premium e mainstream. O Grupo Heineken acredita no Brasil e segue investindo para garantir que seus produtos cheguem a todos os consumidores e clientes em todo o país”, afirma Maurício Giamellaro, presidente do Grupo Heineken no Brasil.