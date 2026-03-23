Governo de Minas realiza cerimônia de transmissão do cargo de governador de Romeu Zema para Mateus Simões

O Governo de Minas realizou, na manhã deste domingo (22/3), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a cerimônia de transmissão do cargo de governador do Estado de Minas Gerais, de Romeu Zema para Mateus Simões. Mais cedo, o novo chefe do Executivo estadual já havia sido empossado durante evento realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O governador Romeu Zema, que encerrou seu ciclo de sete anos à frente do Estado, recebeu Mateus Simões e a primeira-dama e presidente do Servas, Christiana Renault, no palco montado no Palácio da Liberdade.

“Hoje, encerro este ciclo com a consciência tranquila e o dever cumprido. Passo o Governo de Minas para as mãos do Mateus Simões, que foi o parceiro que Deus colocou no meu caminho para ajudar a transformar esse estado. Tenho a convicção que ele é o líder capaz de levar este projeto adiante e garantir uma vida melhor para todos os mineiros. Unidos, nós governamos e unidos seguimos pelo bem de Minas”, afirmou Romeu Zema.

Após a execução do hino nacional brasileiro, realizado pela Banda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o governador Romeu Zema passou o Grande Colar da Inconfidência – maior honraria concedida pelo Estado – ao governador Mateus Simões, ato que simboliza a transmissão do cargo. Em seguida, os dois discursaram aos convidados e a todos os mineiros.

“Assumir o Governo de Minas Gerais é uma honra para qualquer pessoa. Para um menino que saiu da fazenda com 14 anos de idade, órfão de pai e mãe e, 30 anos depois, estar na frente deste palácio, é muito mais do que eu podia ter imaginado em qualquer momento. É uma honra enorme receber essa tarefa dada a mim, pelo ex-governador Romeu Zema, de conduzir o estado daqui em diante”, disse Mateus Simões.

Na sequência, o novo governador acompanhou Romeu Zema até o portão principal do Palácio da Liberdade, momento em que o ex-governador se despediu e deixou o local.

O governador Mateus Simões falou à imprensa e recebeu os cumprimentos dos convidados nas dependências no Palácio da Liberdade.

Posse na ALMG

Mateus Simões foi empossado pelo Poder Legislativo também nesta manhã, em reunião solene realizada no plenário da ALMG e conduzida pelo presidente da Casa, o deputado estadual Tadeu Martins Leite.

Após passar por um corredor formado pelos Dragões da Inconfidência, grupamento de honra da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi recebido por uma comitiva de deputados estaduais, na porta do Salão Nobre da ALMG.

No plenário, foram realizados ritos protocolares: Mateus Simões entregou sua declaração de bens, requisito para a posse, fez a leitura do compromisso constitucional e assinou o termo de posse.

O presidente da ALMG leu a declaração de posse e entregou exemplares da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Minas Gerais ao governador empossado, que discursou no plenário. A cerimônia terminou com o pronunciamento final de Tadeu Leite e a declaração de encerramento da Reunião Solene.

Biografia

Mateus Simões foi eleito vice-governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições de 2022, ao lado do governador Romeu Zema. No mandato anterior, exerceu a função de secretário-geral de Governo, com atuação destacada na coordenação de agendas estratégicas e na articulação institucional.



Nascido em 9/3/1981, construiu sua trajetória pessoal e profissional em Minas Gerais. Passou a maior parte da infância e da adolescência no Triângulo Mineiro e, após perder os pais, aos 14 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde concluiu a graduação em Direito pela Faculdade Milton Campos e o mestrado em Direito Empresarial na mesma instituição. Aos 22 anos, tornou-se professor universitário, atividade que mantém até hoje.



Na vida privada, consolidou trajetória independente como empresário e produtor rural. É sócio de empresa de consultoria e atua diretamente na produção de grãos em propriedades localizadas no Tocantins, experiência que lhe confere vivência prática dos desafios do agronegócio, da gestão e do desenvolvimento regional.



Também foi procurador concursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, função da qual se licenciou em 2016, ano em que foi eleito vereador de Belo Horizonte para a legislatura de 2017 a 2020.



Com base na própria história de vida, tem na educação uma de suas principais prioridades. Foi responsável pela criação do Trilhas de Futuro, maior programa de cursos técnicos do país, que já formou mais de 100 mil jovens.



No governo estadual, teve papel central na condução dos acordos de reparação de Brumadinho e do Rio Doce. Também coordena as negociações do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), tema estratégico para o equilíbrio fiscal e o futuro das finanças de Minas Gerais.