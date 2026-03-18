Zema encerra viagens pelo interior do estado completando a marca de 430 cidades em sete anos

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, cumpriu uma série de agendas no Sul do estado nesta terça-feira (17/3). Ele esteve acompanhado da secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Mila Corrêa da Costa, do presidente da Invest Minas, Rodrigo Tavares, e do diretor de Atração de Investimentos da agência, Ronaldo Barquette.

O primeiro compromisso foi em Congonhal, onde participou da inauguração da unidade industrial e de reciclagem da empresa CD Embalagens. Fundada em Belo Horizonte há mais de 30 anos, ela é uma das maiores indústrias do mercado nacional de embalagens.

A nova unidade da empresa contou com um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões. O objetivo da unidade industrial é processar todo o material de embalagem, além de contar com diversas linhas de produção.

Com apoio da Invest Minas, agência ligada à Sede, a CD Embalagens teve apoio para o licenciamento ambiental, fornecimento de energia pela Cemig, financiamento concedido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), concessão de tratamento tributário junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) e interlocução com a prefeitura local.

Na sequência, a comitiva do Governo do Estado passou por Ipuiúna, onde vistoriou a sede da Rio Minas Beneficiamento de Batatas. A produção do tubérculo é a principal atividade econômica do município. Fundada em 1992, a empresa atua em parceria com produtores de Ipuiúna e da região, distribuindo os alimentos para Centrais de Abastecimento (Ceasas) e supermercados em todo o país.

Por fim, após um encontro com o prefeito e autoridades em Caldas, o governador esteve em Poços de Caldas para conhecer a planta piloto da empresa Meteoric Brasil. A mineradora é uma junior mining australiana responsável pelo Projeto Caldeira, voltado à produção de terras raras em Minas Gerais e conduzido na cidade.

Em agosto de 2023, a Meteoric firmou com o Governo de Minas um protocolo de intenções prevendo investimento superior a R$ 1 bilhão para a extração de terras raras a partir de argila iônica, com expectativa de geração de 700 empregos.

Recorde

Com os compromissos desta terça, que marcaram as últimas viagens do chefe do Executivo mineiro pelo interior nesta gestão, ele alcançou a marca de ter passado por 430 dos 853 municípios mineiros, em sete anos de gestão.

“É função do governador estar presente nos municípios para saber a necessidade de cada cidadão. E foi nestas andanças que fizemos Minas Gerais avançar e bater recordes e recordes positivos”, disse Zema.

“Em muitas cidades que visitei, os moradores falavam comigo que eu era o primeiro governador a estar no município. Eu só tenho que agradecer a toda a população mineira, que sempre me recebeu bem em todo o estado”, ressaltou o governador, que se tornou um dos que mais esteve em cidades no estado.