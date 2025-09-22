CMDCA empossa novos conselheiros e reforça compromisso com crianças e adolescentes de Araxá

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Araxá deu posse, nesta segunda-feira (22), aos novos conselheiros que estarão à frente do colegiado até 2027. A cerimônia, realizada na Casa dos Conselhos, foi marcada pelo compromisso renovado de colocar as crianças e adolescentes no centro das decisões.

Eleita presidente, Cristiane Gonçalves Pereira, subsecretária municipal, de Assistência Social, relembrou sua trajetória no Conselho e pediu que os novos integrantes mantenham o mesmo espírito de unidade que sempre norteou os trabalhos. “Quando a gente se reunia aqui, não existia OS, não existia governo. O que estava no centro da mesa eram as nossas crianças e os nossos adolescentes. Essa é a postura que eu gostaria de pedir a todos que estão sendo empossados agora. Tenho plena consciência da responsabilidade que assumo novamente e dedico meu tempo e meu comprometimento a este Conselho.”

A secretária municipal de Assistência Social, Líllian Pereira, agradeceu os conselheiros que encerraram o mandato e destacou a importância da atuação conjunta. Para ela, o CMDCA tem papel essencial na efetivação das políticas públicas. “É através do Conselho que conseguimos garantir, de forma democrática e participativa, que as demandas das nossas crianças e adolescentes sejam ouvidas e transformadas em ações.”

Além da eleição da nova mesa diretora, também foram definidos os representantes governamentais e da sociedade civil que comporão as Câmaras permanentes e as comissões especiais no biênio 2025/2027.

Mesa diretora e conselheiros empossados

Presidente – Cristiane Gonçalves Pereira (SMAS)

Vice-presidente – Mirlane Lázara Deckers (SMAS)

1ª Secretária – Wanessa Borges Alves (Instituto Movart)

2ª Secretária – Rosangela de Oliveira (Centro de Formação Profissional Júlio Dário)

Representantes governamentais: Ana Rita Flores (SME), Leany Maria Tupinambá (SME), Mônica Aparecida de Faria (SMS) e Marcela Castro Fonseca (SMS).

Representantes não governamentais: Nazir Feres (Associação Equoterapia Prosseguir), Sônia Cristina Araújo (APAE), Juliana de Castro (FAMA) e Suellen Cristina Lima (Associação de Pais e Autistas de Araxá).