Coleta de lixo divulga cronograma para fim de semana

A Secretária Municipal de Serviços Urbanos, por meio da coordenação da coleta de lixo, informa que o trabalho de recolhimento de resíduos domiciliares ocorrerá em escala diferenciada durante este fim de semana prolongado.

Nesta quinta-feira, 13, e no sábado, 15, o serviço ocorrerá normalmente em toda a cidade. No feriado desta sexta-feira, 14, e também no domingo, 16, o trabalho será realizado por uma equipe reduzida que atenderá especificamente as avenidas principais, área comercial, hotéis e pontos turísticos.

A coleta de lixo volta novamente ao normal na segunda-feira, 17, em toda a cidade, com todos os profissionais trabalhando no recolhimento de resíduos domiciliares de forma regular.