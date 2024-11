Coleta de Lixo Urbano é realizada diariamente em Araxá; confira o cronograma completo

Agilidade no serviço de coleta de lixo. Com o objetivo de facilitar a rotina dos moradores e otimizar o processo de descarte, a Prefeitura de Araxá mantém um cronograma de coleta regular que acontece todos os dias da semana, com horários e itinerários definidos.

O novo sistema implantado em outubro de 2023 realiza a coleta diária de resíduos, o que era realizado em dias alternados. A nova logística também aumentou o número de rotas e de caminhões na operação da coleta, com o total de nove veículos (anteriormente a frota contava com apenas cinco); também foi proibido a formação de ilhas de lixo; e implantados plantões com retirada de rejeitos em áreas comerciais aos domingos.

Confira o cronograma completo da coleta de lixo na sua região e saiba qual o melhor horário para realizar a separação e o descarte adequado dos resíduos.

*Diurno 7h às 15h (Segunda a Sábado)*

• Bairro São Domingos

• Bairro Pão de Açúcar I, II, III, IV

• Bairro Recanto do Bosque

• Bairro Flávia Helena

• Bairro Boa Vista II

• Bairro Abolição (parte)

• Bairro Orozino Teixeira

• Bairro Jardim das Orquídeas

• Bairro Jardim das Oliveiras

• Bairro Jardim Bela Vista

• Bairro Jardim Primavera

• Bairro Jardim Europa

• Bairro Portal do Camburi

• Bairro Novo São Geraldo (parte)

• Bairro Jardim América

• Bairro Cincinato de Ávila

• Bairro São Francisco

• Bairro Santa Maria

• Bairro Jardim Nátalia

• Bairro Santa Mônica

• Bairro Pedra Azul

• Bairro Recanto Gameleira

• Bairro Portal Veredas

• Bairro Veredas da Cidade

• Bairro Antônio Pereira Valle

• Bairro Filomena

• Bairro Jardim Primavera III

• Bairro Recanto dos Pássaros

• Bairro Recanto das Gameleiras

• Bairro Recanto das Mangueiras

• Bairro Eng. Cloves Freitas Leal

• Bairro Monte Verde

• Bairro Max Neumann 2

• Bairro Vila Estância

• Bairro Rio Capivara

• Área I – CBMM

• Bairro Valter dos Reis Ramos

• Riviera do Lago

• Bairro Novo Horizonte

• Quintas do Lago

• Bairro P.E.P 11

• Residencial Solaris

• Bairro João Bosco Teixeira

• Bairro Villa Universitária

• Bocaina

• Rancho das Orquídeas

• Bairro Max Neumann

• Bairro Recanto do Ipê

• Bairro Arasol

• Bairro Monte Jardim

• Bairro Veredas do Belvedere

• Bairro Fenícia

• Bairro Aeroporto

• Distrito Industrial

*Noturno 17h às 00h (Segunda a Sábado)*

• Bairro Salomão Drummond

• Bairro Leblon (parte)

• Bairro São Pedro (Condomínio Villagio I e II)

• Bairro São Vicente

• Bairro Tiradentes

• Bairro Alvorada

• Bairro Vila Rica (Villagio Jardim)

• Bairro Sagrada Família

• Bairro Ana Pinto de Almeida

• Bairro São Geraldo

• Bairro Vale do Sol

• Bairro Santa Luzia

• Bairro Santa Terezinha

• Bairro Francisco Duarte

• Bairro Vila Jardim

• Bairro Guimarães

• Bairro São Cristovão

• Bairro Silveira

• Bairro Urciano Lemos

• Bairro Centro (parte)

• Bairro Dr. Pedro Pezutti

• Bairro João Ribeiro

• Bairro Leda Barcelos

• Bairro Vila Fertiza

• Bairro Dona Beja

• Bairro Bom Jesus

• Bairro Guilhermina Vieira

• Bairro Chear

• Bairro Parque das Flores

• Bairro Domingos Zema

• Bairro Centro Administrativo

• Bairro Santa Rita

• Loteamento Nosso Lar

• Loteamento Vale dos Araxás

*Domingos e feriados 9h às 14h*

• Av. Rosalvo Santos

• Hiper ABC / Condomínio

• Rua para até João Paulo II

• Av. Amazonas até Faculdade

• João Paulo até Hiper ABC

• Rodoviária

• Av. Vereador João Sena

• Av. Antônio Carlos

• Imbiara (subindo)

• Aracely até Padre Alaor

• McDonald’s

• Barreiro

• Imbiara (descendo)

• Getúlio Vargas

• Caçambas (calçadão)

• Rua Padre Anchieta

• Av. Dâmaso Drumond

• Av. Danilo Cunha

• Rua Maria Lourdes Moreira

• Av. Washington Barcelos do Cristo até na feira