Com tarifa gratuita para o transporte público coletivo urbano, programa “Eu Vou” registra aumento de 93% de estudantes cadastrados

Garantia do acesso ao transporte público coletivo. Esse é um dos objetivos do programa “Eu Vou”, de Política Pública Municipal de Mobilidade Urbana, implantado pela Prefeitura de Araxá.

Criado desde dezembro de 2022, o programa “Eu Vou” reduziu, desde então, em 25% o valor da tarifa de ônibus e implantou gratuidade para estudantes matriculados no ensino regular presencial e para idosos a partir de 60 anos (anteriormente a faixa etária contemplada era a partir de 65 anos).

De acordo com a Vera Cruz, concessionária do transporte público coletivo urbano em Araxá, o primeiro semestre de 2023 já registrou aumento de 93% de estudantes cadastrados no sistema da empresa – passou de 2.870 para 5.542 alunos.

“Mais estudantes estão utilizando o serviço, temos também mais idosos cadastrados em nosso sistema, e o melhor, os responsáveis pelos lares araxaenses agora utilizam do recurso, que anteriormente era destinado a locomoção dos filhos, para outros fins necessários à família”, acrescenta o gerente de Operações da Vera Cruz, Flávio Rodrigues de Morais.

Além disso, por meio do programa, foram reativadas algumas linhas e implantados novos itinerários para o transporte público; 20 pontos de ônibus estão sendo reformados; adquiridos os primeiros veículos para renovação da frota (sendo obrigatória a aquisição de 8 veículos por ano) e implantada a internet com Wi-Fi gratuito e ilimitado para os usuários. Vistorias e fiscalizações rotineiras são feitas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O prefeito Robson Magela destaca que o programa “Eu Vou” já está proporcionando melhorias significativas para a população, mas há muito a ser feito ainda.

“Ficamos imensamente felizes em ver os resultados obtidos pelo programa ‘Eu Vou’ em apenas seis meses. A economia gerada por meio deste benefício está impactando positivamente no orçamento familiar, além da reestruturação da frota e de pontos de ônibus e de internet gratuita para proporcionar mais comodidade à população”, ressalta.

Empresas cadastradas:

– Dezembro de 2022: 1.552 empresas;

– Julho de 2023: 1.609 empresas.

Pessoas com deficiência (PcD) cadastradas:

– Dezembro de 2022: 1.531 pessoas;

– Julho de 2023: 1.670 pessoas.

Idosos cadastrados:

– Dezembro de 2022: 4.876 idosos;

– Julho de 2023: 6.647 idosos.

Estudantes cadastrados:

– Dezembro de 2022: 2.870 estudantes;

– Julho de 2023: 5.542 estudantes.