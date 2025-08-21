Combate à Dengue: Vigilância Ambiental e Corpo de Bombeiros ampliam estratégias para tampar caixas d’água em locais de difícil acesso

A Vigilância Ambiental, em parceria com a 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araxá, está realizando uma ação conjunta para a cobertura com telas de caixas d’água abertas de residências onde os reservatórios apresentam difícil acesso. A iniciativa foi definida durante reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses.

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Araxá, Leninha Severo, explica que a medida é uma estratégia permanente. “Caixas d’água instaladas em alturas elevadas exigem equipamentos e técnicas que podem colocar em risco a segurança dos agentes de combate às endemias. A primeira orientação é que os próprios moradores realizem este cuidado. Mas, em locais de difícil acesso, os bombeiros poderão acionados para garantir que o serviço seja feito de forma adequada e segura”, ressalta.

De acordo com o sargento Parreira, do Corpo de Bombeiros, a união das equipes aumenta a efetividade das ações. “Sabemos que as caixas d’água abertas são um dos principais focos do mosquito Aedes aegypti. Por isso, quando os agentes encontram locais de difícil acesso, eles podem solicitar nosso apoio. Com essa ação, unimos forças para reduzir os riscos de uma epidemia e proteger a população”.

Em casos de reservatórios com acesso restrito, os moradores podem entrar em contato com a Vigilância Ambiental pelo telefone (34) 3691-7120, que disponibilizará um agente de endemias para realizar a avaliação do local.