Combate ao uso de drogas: Prefeitura intensifica e apoia ações preventivas

Município se une a entidades para realizar a Semana Municipal Anti-drogas visando alertar a população sobre a importância de combate ao uso de drogas.

A Prefeitura de Araxá promove a Semana Municipal Anti-drogas, em conjunto com várias entidade e segmentos representativos. A programação da Semana faz parte da Agenda Comum Intersetorial, criada em 2012 e consta de debates e estudo de propostas que possam ser incluídas nos programas de prevenção e enfrentamento do consumo anualmente. Além disso, está programada para amanhã, 22, às 8h30, palestra com Daniel do Narcóticos Anônimos, na sede do CAPS AD – Rua Nossa Senhora do Carmo, 100, no bairro Vila Guimarães. No domingo, 25, a partir das 8 horas, no Barreiro, pacientes, funcionários, familiares e comunidade em geral poderão participar de passeio ciclístico e corrida de rua. Haverá também trabalho de panfletagem sobre o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD em Araxá.