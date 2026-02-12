Comitê Intersetorial avança na construção do Plano Municipal da Primeira Infância

Cuidar da primeira infância é investir no presente e no futuro de toda a cidade. Com esse compromisso, o Comitê Intersetorial pela Primeira Infância realizou, nesta semana, a primeira reunião de 2026, dando sequência à construção do Plano Municipal da Primeira Infância, que irá orientar as políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos pelos próximos dez anos em Araxá.

O município aderiu ao programa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que oferece apoio técnico para a elaboração dos planos municipais, em conformidade com a legislação nacional que estabelece prioridade absoluta às crianças na primeira infância. O plano vai reunir diretrizes nas áreas de saúde, educação, assistência social, direitos da criança e prevenção às violências, de forma integrada e adequada à realidade local.

Durante o encontro, foram aprovados o regimento interno do comitê e o plano de ação dividido em sete etapas. A próxima fase será a elaboração do diagnóstico municipal, com levantamento de dados por cada setor envolvido. “A primeira infância é a base do desenvolvimento humano. É nessa fase que se consolidam aspectos neurológicos, emocionais e sociais que acompanham a pessoa por toda a vida. Por isso, é fundamental que o município organize suas políticas públicas de forma intersetorial e planejada”, destaca a subsecretária de Assistência Social e integrante do comitê, Cristiane Pereira.

Após a conclusão das etapas, o plano será submetido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e encaminhado à Câmara Municipal para se tornar lei. Além da implementação, o documento prevê monitoramento e avaliação contínuos, garantindo que as ações propostas se transformem em políticas públicas efetivas para as crianças de Araxá.