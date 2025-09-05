Comitiva de Uberaba visita Araxá para conhecer estrutura de regulamentação do transporte por aplicativo





O sistema de transporte por aplicativo regulamentado pela Prefeitura de Araxá tem se consolidado como referência para outros municípios. Representantes de cidades vizinhas têm buscado conhecer de perto a legislação, a fiscalização e o modelo de monitoramento adotado. Nesta quinta-feira (4), uma comitiva de Uberaba esteve em Araxá para entender como funciona o serviço e os processos implementados pela Administração Municipal.

O encontro reuniu técnicos da área de transporte e representantes do poder público das duas cidades, que ressaltaram a importância da troca de experiências para o fortalecimento da mobilidade urbana regional. Os visitantes destacaram que Araxá se diferencia pela organização e pelo rigor na regulamentação, se tornando exemplo para outros municípios.

De acordo com a superintendente de Transporte da Prefeitura de Uberaba, Daniela Rocha Arantes, a regulamentação do serviço traz mais segurança jurídica, qualidade no atendimento e fortalecimento da renda dos motoristas que atuam na modalidade.

“O transporte por aplicativo em Araxá já está bem regulamentado e muito bem fiscalizado pela prefeitura. O município de Uberaba quer se espelhar e ter esse contato mais próximo sobre as ações que são feitas, para aprimorar o transporte na cidade. A avaliação é positiva. Essa proximidade e a troca de informações faz toda a diferença no serviço que é ofertado aos cidadãos”, reforça.

A secretária municipal de Segurança Pública, Naiara Pacheco, destaca que a regulamentação do transporte por aplicativo em Araxá é um marco para a mobilidade urbana e para a confiança da população.

“É uma satisfação para a Administração Municipal ser referência nesse processo. Essa conquista mostra que estamos no caminho certo, com responsabilidade, diálogo e compromisso com a segurança, a mobilidade e a organização do setor. Quando nosso trabalho inspira outras cidades, percebemos a importância de construir políticas públicas sérias, que valorizam o cidadão e fortalecem a gestão”, ressalta.