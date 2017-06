Conselho de Desenvolvimento Econômico toma posse e inicia os trabalhos em Araxá

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico deu início aos seus trabalhos com a posse de seus membros na última semana. Formado por representantes de entidades de classe e servidores municipais, o conselho teve a sua primeira reunião na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas. A reunião foi conduzida pelo secretário responsável da pasta, Geraldo Lima Júnior, que preside o conselho.

O objetivo da reunião foi apresentar aos membros da primeira diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico as atribuições do mesmo. A principal atividade, informou o presidente, é atuar auxiliando a Prefeitura na avaliação de empresas que pretendem se instalar no município. A criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico significa estabelecer uma política pública no setor, prescrever os incentivos e definir as condições de operacionalização e aplicação dos recursos do Fundo Municipal.

De acordo com o secretário Geraldo Lima Júnior, a primeira reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico foi positiva e oportuna para o momento em que Araxá vive. “Vai sair um edital para colocar, em licitação, novas áreas no Distrito Industrial. Esperamos captar novas empresas, fomentar novos negócios e gerar novos empregos para a cidade. O Conselho de Desenvolvimento Econômico vem para ajudar na análise dos atributos que as empresas vão oferecer ao município, de acordo com a nova legislação aprovada pela Câmara de Vereadores”, comenta o presidente do Conselho.

Geraldo Lima Júnior reitera que o conselho irá trabalhar em cima de uma lei de incentivos, já que aquele conceito de doação de terreno para o patrimônio público, segundo o secretário, está superado. “Hoje a recomendação do Ministério Público é que não se faça doações de bens públicos, especialmente terrenos para implantação de empresas. É uma nova legislação que passou pelo crivo do Ministério Público local”, destaca o secretário.

Conselheiros gestão 2017/2019

Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão – Leovander Gomes de Ávila (Titular) / Pedro Aurélio Goulart (Suplente)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural – Fabiana Rodrigues Fraga (Titular) / Cássia Gisele Lopes da Silva Santos (Suplente)

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – Johnny Nolli Júnior (Titular) / Fernando Alves Rios (Suplente)

Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania – José Marcelo Jorge (Titular) / Élvio Bertoni (Suplente)

Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) – Ezequiel Antônio Dias Borges (Titular) / Arnildo Antônio Morais Júnior (Suplente)

Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) – Emílio Ludovico Neumann (Titular) / Sérgio Furtado de Souza Júnior (Suplente)

Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá (CDL) – Itamar Machado (Suplente) / Paulo Marcos Nesralla (Suplente)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae / MG) – Alessandro Henrique de Souza (Titular) / William Rodrigues de Brito (Suplente)

Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio) – Rodrigo Natal Rocha (Titular) / Márcio Antônio Farid (Suplente)

Sindicato dos Comerciários de Araxá – Dayse Lúcia Alves (Titular) / Poliana Cristina Dias de Paulo (Suplente)