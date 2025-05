Conselho do Idoso de Araxá empossa novos conselheiros e define diretoria para o biênio 2025/2027

Com olhar atento às políticas públicas e ao cuidado com a população idosa de Araxá, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI) deu posse, nesta quarta-feira (7), aos novos conselheiros que atuarão até 2027. A cerimônia foi realizada na Casa dos Conselhos e conduzida pela secretária municipal de Ação e Promoção Social, Líllian Cristina Pereira.

Em sua fala de abertura, a secretária destacou a importância do espaço democrático que o conselho representa. “Não tem lugar melhor para aprender sobre políticas públicas do que aqui, desde o princípio. Tenho certeza que essa gestão vai dar muito certo nos próximos dois anos. Que Deus abençoe o trabalho de todos vocês”, afirmou.

Durante o encontro, também foram eleitos os novos membros da Diretoria Executiva do COMDPI, que atuará com composição paritária entre representantes do Poder Executivo e da sociedade civil organizada. A nova diretoria ficou assim definida:

• Presidente: Marcus Rodrigues dos Santos (Instituto Aprender)

• Vice-presidente: Ana Paula Nassif da Trindade (Secretaria Municipal de Saúde)

• 1ª secretária: Lívia Cristina Silva (FAMA)

• 2ª secretária: Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues (Secretária Municipal de Ação e Promoção Social)

Além disso, foram formadas comissões temáticas para fortalecer o trabalho coletivo e descentralizado do conselho. As comissões abrangem temas como Politicas Publicas e orçamento, fiscalização das ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), parcerias com o terceiro setor, comunicação institucional e elaboração de editais para seleção de projetos e análise.

Em seu discurso como novo presidente, Marcus Rodrigues falou sobre os desafios e compromissos da nova gestão. “Temos um trabalho importante de continuidade, especialmente no diálogo com o governo sobre a transição nas políticas públicas voltadas às internações de idosos em ILPIs. Vivemos um cenário de envelhecimento da população e precisamos investir em estrutura de saúde, acolhimento e ações que evitem a institucionalização precoce dos idosos”, explicou.

Marcus também defendeu o fortalecimento de políticas de envelhecimento ativo, como os programas de atividades-dia. “A ideia é manter a pessoa idosa envelhecendo com saúde, autonomia e dignidade. Isso exige um trabalho conjunto com o poder público para estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos nossos idosos”, completou.

O COMDPI é composto por representantes da sociedade civil, por meio de entidades que atuam diretamente com a pessoa idosa.