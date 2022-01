Conselho Municipal de Saúde abre inscrições para eleição de novos conselheiros

O Conselho Municipal de Saúde está com inscrições entre 7 e 21 de janeiro para novos conselheiros que vão atuar no quadriênio 2022/2026. Os interessados devem procurar a sede do conselho, na rua Urbano Vilela, nº 125, Centro. As eleições acontecem no dia 17 de fevereiro.

O conselho é composto por 16 titulares e 32 suplentes, sendo as vagas para representantes de entidades e de movimentos populares de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), de entidades de trabalhadores de saúde e de entidades de prestadores de serviços de saúde.

As informações completas para os interessados estão no edital, por meio do link ( https://www.araxa.municipiovirtual.com.br/dados/site_arquivo/13/arquivo/edital-eleicao-conselho-saude.pdf ).