Copasa marca presença na próxima edição do “Prefeitura no Bairro”, em Araxá

Com o intuito de proporcionar mais praticidade aos clientes que precisam solicitar algum serviço da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e esclarecer dúvidas da população araxaense quanto ao abastecimento e esgotamento, a companhia participará, neste sábado (22/10) da edição do “Prefeitura no Bairro”. O evento acontecerá das 8h às 12h, na Rua Camarões, 125, bairro Novo Horizonte, em frente ao Canil Municipal.

Na oportunidade, um empregado da companhia ensinará aos presentes como fazer testes de vazamento de água no seu imóvel; explicará como funciona o agendamento virtual para atendimentos presenciais; orientará sobre a forma correta de fazer, pelo site, WhatsApp ou aplicativo, a mudança de titularidade, emissão de segunda via de conta, parcelamento de débitos, pagamento da fatura sem precisar sair de casa. Também será falado sobre quem tem direito e como requerer a Tarifa Social.

Além disso, para hidratar e dar mais conforto a todos os participantes do evento, a Copasa também irá disponibilizar o pipinha – veículo utilizado para distribuição de água – durante todo o tempo em que os atendimentos no local estiverem sendo realizados.

O gerente regional da Copasa, Leandro Cruz, ressaltou a importância da participação da empresa no evento. “É uma oportunidade de ganhar maior proximidade com a população e ainda mostrar que, por meio dos quatro canais de relacionamento disponibilizados pela Copasa, o cliente pode ter suas demandas atendidas de maneira ágil e sem deixar o conforto da sua casa”, contou.

Os canais de relacionamento da Copasa são gratuitos e funcionam 24 horas por dia. Site: www.copasa.com.br; aplicativo Copasa Digital; Central de Atendimento “115” ou 0800 0300 115. Há também o WhatsApp da Copasa (31) 9 9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção de feriados.