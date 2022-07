Cruzamento entre as avenidas Senador Montandon e Getúlio Vargas recebe semáforos para pedestres

A Secretaria Municipal de Segurança Pública implantou semáforos para a travessia de pedestres no cruzamento entre as avenidas Senador Montandon e Getúlio Vargas. Os dispositivos fecham todos os quatro sentidos, atendendo grande demanda de pedestres, principalmente os que transitam no local diariamente.

“O tempo de espera do sinal fechado foi ampliado, mas é para o bem comum, uma vez que é necessário para que o pedestre possa fazer sua travessia com segurança”, diz o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa.