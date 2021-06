Cuidado com o meio ambiente faz parte do negócio da Bem Brasil

Os indicadores de desempenho ambiental estão relacionados à forma como a empresa utiliza os recursos naturais, tendo em vista a redução dos impactos provocados pela sua atividade. Significa se preocupar com o volume de emissão de gases de efeito estufa, com a eficiência energética, níveis de poluição, gestão de resíduos e efluentes, entre outros aspectos. Neste mês, em função da comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, as reflexões em torno do tema aumentam. Mas a Bem Brasil Alimentos está engajada nessa pauta desde a sua fundação, há mais de 15 anos: o respeito e o cuidado com o ecossistema fazem parte da cultura organizacional e se refletem em projetos permanentes para garantir a produção e o consumo responsáveis.

Alguns destaques são os programas de economia circular e gestão de resíduos; de compostagem e fertirrigação; aproveitamento energético de biogás produzido na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e uso de biomassa; tratamento de mais de 210 m3/hora de água; monitoramento e controle das emissões de gases de efeito estufa, logística reversa; entre tantas outras iniciativas. “O que não é sustentável está fadado a acabar. Esse é o conceito com o qual a Bem Brasil se estruturou e atua. Trabalhamos para dar amplitude a isso e alcançar resultados importantes. Afinal, existem recursos e informações disponíveis para reduzir impactos ambientais diariamente”, afirma a supervisora de Meio Ambiente da Bem Brasil, Érika Araújo.

Ela reforça que as ações da indústria, líder em vendas de batata pré-frita congelada no país, são amplas, multidisciplinares e envolvem não apenas as suas duas unidades, em Araxá e Perdizes, ambas no Triângulo Mineiro, como as comunidades no seu entorno. Também englobam desde a produção da matéria-prima no campo, passando pelos processos industriais até chegar ao produto final e suas embalagens. “O desenvolvimento sustentável atende às necessidades da geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras. Por isso, a atuação responsável está no nosso DNA, e temos evoluído, cada dia mais, com uma gestão ecoeficiente e transparente”, completa.

Há mais de 10 anos, a Bem Brasil também desenvolve um projeto de sucesso junto às comunidades onde atua, levando educação ambiental a milhares de alunos de escolas públicas dos municípios de Araxá e Perdizes, por meio de um processo participativo. Essa ação tem uma receita especial, cujos ingredientes são música, teatro, oficinas com materiais recicláveis e palestras para educadores. A iniciativa ocorre, anualmente, em junho, porém não foi possível a sua realização neste ano, em função da pandemia. Ela será retomada logo que seja novamente possível, assim como a realização da Semana da Saúde e do Meio Ambiente para colaboradores internos.

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.